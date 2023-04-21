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Microsoft повернула дві класичні функції у Windows 11

21 квітня 2023 14:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Microsoft повернула дві класичні функції у Windows 11
Жінка працює за ноутбуком. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Панель завдань у Windows 11 зазнала серйозних змін. Microsoft перебудувала її з нуля. Через це в новій операційній системі були відсутні деякі класичні функції, які компанія вирішила повернути на прохання користувачів.

Про це повідомляє Windows Latest.

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Обидва прийдешні нововведення належать до угруповання додатків на панелі завдань. Вони з'явилися у свіжій Dev-версії Windows 11 під номером 25346.

Перша функція дозволить користувачам включити відображення назв програм, а не лише їх значків. Це допоможе людям краще орієнтуватися в списку згорнутих вікон, а також уникати плутанини з дрібними іконками.

Також Microsoft додала можливість не приховувати ці назви навіть тоді, коли значків на панелі завдань надто багато. Раніше ця функція була доступна в меню "Групувати кнопки на панелі завдань".

Наразі функції знаходяться в статусі "бети". Вони з'являться у релізній збірці ближче до літа.

Windows 11
Нові функції у Windows 11. Фото: Windows Latest

Нагадаємо, Microsoft випустила свіжу тестову збірку Windows 11, в якій змінила комбінацію клавіш Windows, яка була стандартною протягом 30 років. Тепер натискання клавіші Print Screen відкриває програму "Ножиці", замість того, щоб автоматично скріншотити весь екран.

Також ми писали, що у Windows 11 вийде оновлення, яке дозволить користувачам рухати панель завдань. Раніше вона була нерухома і розміщувалася внизу екрану.

Додамо, технологія, яка лежить в основі найбільш обговорюваної у світі системи штучного інтелекту (ШІ), ChatGPT, додається до найпоширенішого робочого програмного забезпечення Microsoft 365. Система Copilot буде вбудована в Word, Excel, PowerPoint і Outlook.

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