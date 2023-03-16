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Microsoft додадуть до своїх програм штучний інтелект: як це працюватиме

16 березня 2023 21:14
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Відтепер технологія Copilot буде у продуктах Word
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Корпорація Microsoft анонсувала появу штучного інтелекту у своїх продуктах. Технологія називатиметься Copilot та буде вбудована у програми Office.

Про це інформує BBC.

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Деталі

Відтак, невдовзі Copilot з'явиться у Word, Excel, PowerPoint, Outlook та Teams. Його можна буде використовувати для створення тексту, аналізу числових даних, створення нових дизайнів, узагальнення електронної пошти, обговорень у чаті та багато іншого.

Copilot, як і відомий ChatGPT, виконуватиме різні запити за лічені секунди — тоді як людині для цього зазвичай потрібно пів години чи більше.

Під час презентації Microsoft показали, як нова технологія змогла з легкістю написати лист в Outlook, щоб запросити друзів на випускний вечір у середній школі. Потім у PowerPoint Copilot створила презентацію старшокласника, узявши фотографії з його облікового запису OneDrive.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в автівках General Motors з'явиться ChatGPT. Зокрема, штучний інтелект зможе підказати водієві, що робити у складній ситуації, зокрема ДТП. Наприклад, якщо була пробита шина, система покаже навчальний ролик про те, як замінити колесо самостійно.

Також система зможе прокласти шлях до ремонтної майстерні й так далі.

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