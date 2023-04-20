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Meta знову вдається до скорочень робочих місць: що відомо

20 квітня 2023 06:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Meta знову вдається до скорочень робочих місць: що відомо
Власник соцмереж Facebook та Instagram Марк Цукерберг. Фото: АР
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Компанія Meta вчора, 19 квітня, знову скоротила робочі місця, що торкнулося інженерів і технічних команд.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Видання зазначає, що Meta оголосила про другий етап масових звільнень, які будуть проводитись у трьох етапах, триватимуть кілька місяців та торкнуться 10 тис. співробітників.

Проведені скорочення спричинили розчарування серед співробітників. Зазначається, що на внутрішньому форумі компанії найбільш популярними запитаннями стали ті, які стосувалися звільнень.

Марк Цукерберг порадив співробітникам працювати ефективніше, щоб відповідати бізнес-завданням материнської компанії Facebook та Instagram.

Нагадаємо, що Meta Platforms Inc., яка є власником соцмереж Facebook та Instagram, офіційно повідомила про новий раунд звільнень. Компанія скоротить 10 тисяч співробітників. 

Також раніше ми писали, що соцмережі Facebook і Instagram, які належать компанії Meta, запроваджують платну верифікацію. Коштуватиме вона від 12 до 15 американських доларів на місяць.

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