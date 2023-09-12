Мексиканська "гігафабрика" Tesla обійдеться втричі дорожче, ніж планувалося

Завод Tesla в Грюнхайде. Фото: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Автовиробник Tesla разом з постачальниками протягом двох років вкладуть втричі більше грошей на будівництво заводу в Мексиці. Йдеться про 15 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Будівництво заводу Tesla

У березні 2023 року гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що його компанія відкриє "гігафабрику" на півночі штату Нуево-Леон. Тоді офіційні особи Мексики розповіли, що завод передбачає інвестиції в розмірі 5 млрд дол.

Тепер Губернатор штату Самуель Гарсія заявив, що у будівництво заводу буде вкладено втричі більше грошей.

"Лише компанія Tesla та її постачальники за два роки згенерують інвестиції в розмірі 15 мільярдів доларів", — сказав він.

Гарсія наголосив, що ця "величезна сума" вимагатиме від держави більше коштів на будівництво доріг та інші громадські роботи.

Пресслужба Tesla та чиновники штату Нуево-Леон не відповіли на прохання прокоментувати коментарі губернатора.

Reuters пише, що автовиробник хоче розпочати виробництво в Мексиці у 2025 році, але компанія ще не оголосила дату початку будівництва свого заводу.

Нагадаємо, китайський підрозділ компанії Tesla представив новий аксесуар, який, щоправда, доступний тільки для китайських користувачів. У мережі ресторанів світового гіганта фастфуду McDonald's China продаватимуться ложки McFlurry у фірмовому стилі автомобіля Tesla Cybertruck.

Також ми писали, що в американського автовиробника Tesla стався масштабний витік інформації: було викрадено особисту інформацію понад 75 тисяч осіб. Це і клієнти, і співробітники компанії. А звинувачують у цьому двох колишніх співробітників.