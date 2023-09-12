Мексиканська "гігафабрика" Tesla обійдеться втричі дорожче, ніж планувалося
Автовиробник Tesla разом з постачальниками протягом двох років вкладуть втричі більше грошей на будівництво заводу в Мексиці. Йдеться про 15 млрд доларів.
Про це повідомляє Reuters.
Будівництво заводу Tesla
У березні 2023 року гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що його компанія відкриє "гігафабрику" на півночі штату Нуево-Леон. Тоді офіційні особи Мексики розповіли, що завод передбачає інвестиції в розмірі 5 млрд дол.
Тепер Губернатор штату Самуель Гарсія заявив, що у будівництво заводу буде вкладено втричі більше грошей.
"Лише компанія Tesla та її постачальники за два роки згенерують інвестиції в розмірі 15 мільярдів доларів", — сказав він.
Гарсія наголосив, що ця "величезна сума" вимагатиме від держави більше коштів на будівництво доріг та інші громадські роботи.
Пресслужба Tesla та чиновники штату Нуево-Леон не відповіли на прохання прокоментувати коментарі губернатора.
Reuters пише, що автовиробник хоче розпочати виробництво в Мексиці у 2025 році, але компанія ще не оголосила дату початку будівництва свого заводу.
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