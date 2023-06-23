Маск вставлятиме пацієнту чип у прямому ефірі

Інженер, підприємець і винахідник Ілон Маск. Фото: google.com

Інженер, підприємець і винахідник Ілон Маск заявив, що його стартап Neuralink, що спеціалізується на розробці мозкових чипів, планує розпочати свої перші випробування на людях вже цьогоріч. Крім того, він також розповів, що процедура відбуватиметься в прямому ефірі.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Чипізація в прямому ефірі

Зазначається, що під час свого виступу на заході VivaTech у Парижі, Ілон Маск оголосив, що Neuralink має намір вставити перший імплант чипу пацієнту під час веб-трансляції.

Щодо перших випробувань, поки невідомо, скільком пацієнтам Neuralink планує імплантувати чипи в головний мозок. Також невідомо скільки часу триватимуть операції для кожного пацієнта.

У виданні додали, що нещодавно Neuralink отримала дозвіл FDA на перше клінічне випробування на людях, що є важливою віхою для стартапу. Однак компанія також стикнулася з розслідуваннями щодо експериментів над тваринами у США. FDA підтвердило, що надало Neuralink дозвіл на використання мозкового імплантату та хірургічного робота для випробувань, але не надало подальшу детальну інформацію.

Нагадаємо, що компанія Neuralink, як належить Ілону Маску, отримала дозвіл на випробування свого мозкового чипа на людях. Відбудеться це вже цього року. На конференції VivaTech власник компанії Ілон Маск розповів, яким буде перший пацієнт.

Також ми писали, що фахівці оцінили стартап Ілона Маска з виробництва мозкових чипів. Зазначається, що вартість такого "задоволення" складає пʼять мільярдів доларів США.