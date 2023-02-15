Маск заявив, що новим гендиректором Twitter буде собака

Маск "призначив" новим керівником Twitter свого пса
Власник соцмережі Twitter Ілон Маск жартома призначив генеральним директором компанії свого собаку. Маск іронічно заявив, що цей керівник буде кращим за нього самого.
Про це Ілон Маск написав на своїй сторінці в соцмережі Twitter.
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Несподіваний "керівник" Twitter
Власник соцмережі Twitter Ілон Маск пожартував щодо того, хто замінить його на посаді генерального директора компанії.
Він оприлюднив фотографію свого собаки у светрі з написом CEO та у кріслі керівника.
"Новий гендиректор Twitter дивовижний", — написав Маск.
Прекрасний працівник
У коментарях Ілон Маск пожартував про те, що цей гендиректор “кращий за того іншого”, натякаючи на самого себе.
Відповідаючи на коментарі щодо того, що тільки такий претендент міг зайняти цю божевільну посаду, Маск написав: "Він ідеально підходить для такої роботи".
Нагадаємо, у грудні Ілон Маск заявив, що готовий піти з посади генерального директора Twitter, якщо знайде когось "достатньо дурного", щоб замінити його. Саме такій людині він готовий передати управління мережею.
Таку заяву новий власник соцмережі зробив після того, як у оприлюдненому ним голосуванню більшість підтримала варіант "Маск має залишити керівну посаду в Twitter".
Фото: Twitter Маска