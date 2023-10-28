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Маск хоче перетворити Twitter на сайт знайомств та цифровий банк

28 жовтня 2023 10:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маск хоче перетворити Twitter на сайт знайомств та цифровий банк
Бізнесмен Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бізнесмен Ілон Маск планує перетворити соціальну мережу X (Twitter). Він хоче трансформувати її в сервіс знайомств та цифровий банк.

Про це повідомляє Business Insider.

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Трансформування соцмережі

За інформацією ЗМІ, Маск хоче впровадити більше платних функцій у соціальну мережу. Це дозволить розширити кількість тарифів для підписок.

У четвер, 26 жовтня, у форматі відеоконференції відбулися збори за участю бізнесмена та генерального директора компанії Лінди Яккаріно. Маск заявив, що соцмережа у 2024 році стане повноцінним сайтом знайомств, а також цифровим банком.

Бізнесмен не повідомив подробиці свого плану трансформації, однак прокоментував інтеграцію сервісу знайомств. Він зазначив, що його наявність залежатиме від попиту користувачів програми.

За даними Business Insider, Маск також працює над створенням служби новин під назвою XWire.

Нагадаємо, соціальна мережа Х, раніше відома як Twitter, почала брати плату з нових користувачів у Новій Зеландії та на Філіппінах за використання основних функцій платформи. Передбачається, що з часом буде розширена річна плата для всіх нових користувачів по усьому світу.

Також ми писали, що Євросоюз погрожує санкціями Ілону Маску. Все через те, що у соціальній мережі Twitter, яка йому належить, розповсюджують дезінформацію про терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль.

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