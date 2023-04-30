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Маск дозволить брати гроші з користувачів Twitter за прочитані статті

30 квітня 2023 10:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Маск дозволить брати гроші з користувачів Twitter за прочитані статті
Власник Twitter Ілон Маск. Фото: Reuters/Dado Ruvic/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У травні соцмережа Ілона Маска Twitter запровадить нові правила монетизації контенту. Медіавидавці зможуть брати з користувачів кошти за прочитання окремої статті. 

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Гроші за прочитану статтю

Власник Twitter Ілон Маск заявив, що планує дозволити у цій соцмережі медіавидавцям брати гроші з користувачів за окремі прочитані статті.

"Це дозволить користувачам, які не оформили місячну підписку, заплатити вищу ціну за окрему статтю, якщо вони хочуть прочитати той чи інший матеріал. Це має бути безпрограшним варіантом як для медіаорганізацій, так і для громадськості", — упевнений Маск.

Ця норма з’явиться у Twitter орієнтовно уже в травні.

Монетизація в Twitter на цей момент

Зараз соцмережа Twitter також дозволяє монетизувати свій контент.

Але це можливо лише за умови проживання у тій країні, де є доступними монетизація соцмережі та дотримання інших правил.

Нагадаємо, що після приходу Маска Twitter почав маркувати контент про війну в Україні як дезінформацію.

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