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Маск анонсував нововведення у Twitter

10 травня 2023 08:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Маск анонсував нововведення у Twitter
Власник Twitter Ілон Маск. Фото: Reuters/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Ілон Маск анонсував нові можливості соцмережі Twitter. В ній скоро можна буде здійснювати дзвінки, зокрема, і з використанням відео, як у Facebook чи Instagram.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Новинки у Twitter

Власник соцмережі Twitter Ілон Маск розповів про нові функції, які скоро з’являться на цій платформі.

Йдеться, зокрема, про можливість дзвонити користувачам Twitter.

"Незабаром з'явиться голосовий і відеочат з будь-ким на цій платформі, щоб ви могли спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону", — наголосив Маск.

Крім того, користувачі Twitter отримають можливість відправляти прямі зашифровані повідомлення.

Рівняння на Meta

Такий крок, відзначили у Reuters, дозволить Twitter конкурувати із компанією Meta.

У сервісів цієї компанії, а це Facebook та Instagram, такі опції уже давно функціонують.

Нагадаємо, у квітні в соцмережі Ілона Маска сталося інше нововведення. Twitter зняв обмеження з акаунтів російських держвідомств і пропагандистів.

А раніше у Twitter перестали обмежувати державні російські й китайські ЗМІ. Таким чином, соцмережа відмовилася від раніше заявленої політики щодо медіа, які контролює влада.

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