Люди готові купувати електровелосипеди Tesla за однієї умови

Можлива модель електровелосипеда. Фото: building-tech

Недавнє опитування виявило інтерес громадськості до того, щоб відомий виробник електромобілів Tesla розширив свій асортимент і розпочав виробництво електровелосипедів. Люди навіть готові переплачувати продукцію під цим брендом.

Про це повідомляє Electrek.

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Покупці та акціонери Tesla регулярно висловлюють думку, що компанія має зайнятися випуском та інших видів електричного транспорту, включаючи велосипеди та мотоцикли. Однак, глава компанії Ілон Маск відмовляється від ідеї про виробництво мотоциклів, вважаючи їх занадто ризикованими.

Тема електровелосипедів досі залишається відкритою. Маск раніше згадував, що Tesla може в майбутньому зайнятися і їх виробництвом. Дослідження, проведене eBikes.org, підтверджує, що споживачі досі очікують від компанії Маска впровадження цього виду транспорту.

За даними опитування, Tesla — найкращий бренд серед чоловіків для створення електровелосипедів. У той час як жінки віддають перевагу бренду Tiffany&Co.

Дослідження також показало, що люди готові платити преміум за велосипед від Tesla в порівнянні з іншими брендами. У середньому вони готові викласти понад 2200 доларів.

Нагадаємо, що генеральний директор SpaceX, Twitter та Tesla Ілон Маск запустив свій довгоочікуваний стартап штучного інтелекту xAI. Він представив команду, що складається з інженерів із найбільших американських технологічних фірм, яким він сподівається кинути виклик у своїй спробі створити альтернативу ChatGPT.