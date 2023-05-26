Лікарі поставили чоловіка на ноги завдяки імплантатам, що активуються силою думки

Чоловік піднявся з візка за допомоги імплантатів, що активуються силою думки. Фото: Жиль Вебер/CHUV

Завдяки спільним зусиллям швейцарських дослідників і їхніх європейських та американських колег, людина, яка перебувала в стані паралічу, знову змогла самостійно ходити та навіть пересуватися сходами. Це сталося завдяки імплантованим в спинний та головний мозок пристроїв, які відновили порушений зв'язок, спричинений травмою.

Про це повідомляє Nature.

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Чоловік зміг знову ходити

Раніше вчені застосовували технологію, що базується на використанні імплантату, який стимулює спинний мозок для активування необхідних м'язів під час конкретних рухів. Однак пацієнт повинен був самостійно активувати потрібний режим на стимуляторі, наприклад, "ходьбу" чи "плавання".

Цю технологію вдосконалено таким чином, щоб активація стимулятора та вибір потрібного режиму відбувалися за допомогою думки пацієнта. Для цього на поверхні мозку добровольця були розміщені два імплантати з 64 електродами кожен, які реєстрували сигнали від мозку, пов'язані з бажанням людини виконати певні рухи, такі як вставати, прогулятися, піднятися по сходах тощо. Ці дані передавалися на процесор, розташований у рюкзаку на спині пацієнта, де вони декодувалися і передавалися до електростимулятора в спинному мозку. Стимулятор, своєю чергою, забезпечував переміщення за бажанням користувача.

Так, учасник нового дослідження повідомив, що природно контролює свої рухи. Він зміг прогулятися з милицями не лише по прямій рівній дорозі, але й по нахилених пандусах, дорогах з перешкодами, на нерівних поверхнях та навіть зміг піднятися сходами. Протягом семи місяців використання технології пацієнт зміг самостійно та без проблем калібрувати пристрій за необхідністю і використовувати його для реабілітації або як допоміжний засіб у буденній активності вдома.

Нагадаємо, що українські медики повідомили, що їм вдалося поставити на ноги пацієнта, який 16 років не міг ходити. Лікарям не вдавалося поставити точний діагноз.