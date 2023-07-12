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Коштує як смартфон: Xiaomi випустила гігантський телевізор

12 липня 2023 23:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Коштує як смартфон: Xiaomi випустила гігантський телевізор
75-дюймовий телевізор Xiaomi EA75. Фото: Xiaomi
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Китайська компанія Xiaomi представила новий телевізор EA75 (L75MA-EA), який має екран розміром 75 дюймів із роздільною здатністю 4К та може відтворювати 1,07 млрд кольорових відтінків. Крім того, ця модель, попри свій розмір та велику функціональність, має ще й привабливу ціну.

Про це повідомляє ITHome.

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Зазначається, що телевізор має металевий корпус та тонкі рамки з дуже комфортними кутами огляду — 178 градусів по горизонталі та вертикалі. 

Цей пристрій оснащений чотириядерним процесором та має 1,5 ГБ оперативної пам'яті й 8 ГБ вбудованої. У ньому також є дводіапазонний Wi-Fi адаптер для отримання стабільного сигналу, два порти USB-A і кілька HDMI-виходів. Крім того, модель Xiaomi обладнана двома 10-ваттними динаміками та підтримує голосового помічника.

75-дюймовий телевізор Xiaomi EA75. Фото: Xiaomi

Як згадувалося, Xiaomi EA75 виділяється своєю привабливою ціною, адже в Китаї його можна придбати за 2899 юанів, а це приблизно 14 тис. гривень. На противагу варто зазначити, що інші подібні телевізори мають набагато вищу ціну.

Наразі невідомо, чи випустить Xiaomi новий телевізор за межі вітчизняного ринку, однак є ймовірність, що пізніше він з'явиться й на AliExpress.

Нагадаємо, що китайський бренд Xiaomi представив новий смарттелевізор TV EA32. Ця модель отримала не флагманські опції, але головною конкурентною перевагою продукту є ціна.

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