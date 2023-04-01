Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Корпорація ігор Electronic Arts вийшла з ринку рф arrow

Корпорація ігор Electronic Arts вийшла з ринку рф

1 квітня 2023 17:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Electronic Arts
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 1 квітня, американська компанія Electronic Arts оголосила про остаточний вихід із росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Electronic Arts

У росії було ліквідовано юридичну структуру компанії, яка займалася розробкою та виданням комп'ютерних ігор.

Рішення компанії припинити свою діяльність у росії пов'язане із вторгненням російських військ в Україну в лютому 2022 року. Як наслідок, Electronic Arts припинила продаж своїх ігор у росії та білорусі. Крім того, жителі цих країн втратили доступ до покупок на платформі Origin та у додатку EA app.

Що відомо про компанію

Electronic Arts є однією з найбільших компаній у світі з розробки та видання комп'ютерних ігор. Вона відома такими іграми як Need for Speed, The Sims, Mass Effect, Dragon Age, а також симулятори FIFA і NHL. Проте через поточну ситуацію в Україні компанія змушена була ухвалити рішення про повний відхід від російського ринку.

Рішення Electronic Arts може мати серйозні наслідки для галузі комп'ютерних ігор у росії. Крім того, воно може стати ще одним сигналом для міжнародного бізнесу про те, що інвестування в росію наразі є неприйнятним через політичну нестабільність та загрозу військового конфлікту.

Нагадаємо, що американська тютюнова компанія Philip Morris International (PMI) пояснила, чому переговори про звільнення з ринку росії досі не завершилися. Стверджують, що переговори із трьома потенційними покупцями завершилися нічим.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB