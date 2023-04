Корпорація ігор Electronic Arts вийшла з ринку рф

Electronic Arts

У суботу, 1 квітня, американська компанія Electronic Arts оголосила про остаточний вихід із росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Electronic Arts

У росії було ліквідовано юридичну структуру компанії, яка займалася розробкою та виданням комп'ютерних ігор.

Рішення компанії припинити свою діяльність у росії пов'язане із вторгненням російських військ в Україну в лютому 2022 року. Як наслідок, Electronic Arts припинила продаж своїх ігор у росії та білорусі. Крім того, жителі цих країн втратили доступ до покупок на платформі Origin та у додатку EA app.

Що відомо про компанію

Electronic Arts є однією з найбільших компаній у світі з розробки та видання комп'ютерних ігор. Вона відома такими іграми як Need for Speed, The Sims, Mass Effect, Dragon Age, а також симулятори FIFA і NHL. Проте через поточну ситуацію в Україні компанія змушена була ухвалити рішення про повний відхід від російського ринку.

Рішення Electronic Arts може мати серйозні наслідки для галузі комп'ютерних ігор у росії. Крім того, воно може стати ще одним сигналом для міжнародного бізнесу про те, що інвестування в росію наразі є неприйнятним через політичну нестабільність та загрозу військового конфлікту.

