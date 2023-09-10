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Компанія Tesla разом із McDonald's випустила ложку у стилі відомого електрокара

10 вересня 2023 11:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Компанія Tesla разом із McDonald's випустила ложку у стилі відомого електрокара
Засновник компанії Tesla Ілон Маск. Фото: nikkei.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Китайський підрозділ компанії Tesla представив новий аксесуар, який, щоправда, доступний тільки для китайських користувачів.  У мережі ресторанів світового гіганта фастфуду McDonald's China продаватимуться ложки McFlurry у фірмовому стилі автомобіля Tesla Cybertruck.

Про це повідомляє SupercarBlondie.

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Ложка в стилі Cybertruck

Загалом планується випустити не більше 50 тисяч екземплярів. Раніше китайський підрозділ Tesla порадував розробками спеціального мікрофону для караоке, який зручно використовувати в автомобілі, картонного лежака для котів та станцією заряду CyberVault.

Ложка в стилі Cybertruck. Фото: electrek.co

У перші години появи новини в мережі Х навіть сам власник корпорації Ілон Маск не надав цьому значення і заявив, що це "фейкові" новини. Але інформація виявилася реальною та з'явилася на офіційному акаунті Weibo китайського представництва Tesla. Деякі шанувальники Tesla у Китаї вже заявили, що купили перші ложки.

У мережі вже з'явилися перші кумедні коментарі на незвичайні ложки. В основному це пов'язано із зовнішнім виглядом ложки та схожістю її дизайну з автомобілем CyberTruck.

Для самого Ілона Маска ця подія стала несподіванкою і, найімовірніше, він навіть не в курсі всіх подій, які відбуваються в його підрозділах по всьому світу.

Раніше ми повідомляли, Tesla представила в США дешевші варіанти седана Model S та позашляховика Model X. Компанія пропонує знижку в 10 тис. доларів на кожний з електрокарів, щоб збільшити продажі в умовах стриманого попиту на авто.

Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Tesla з подачі Ілона Маска завищує дані про запас ходу своїх електрокарів. Також в ТОП-5 найбільш продаваних електрокарів у США Tesla представлена чотирма моделями.

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