Компанія Rolls-Royce побудує ядерний реактор на Місяці

Реактор підтримуватиме майбутню базу на супутнику Землі

Космічне агентство Великої Британії оголосило про фінансування компанії Rolls-Royce для будівництва ядерного реактора на Місяці.

Про це повідомляє UK Space Agency в Twitter.

Реактор підтримуватиме майбутню базу на супутнику Землі. Нинішні £2,9 мільярда (~$3,52 мільярда), виділені Космічним агентством Великої Британії, доповнюють £249 000 (~$302 000), надані минулого року на початкове дослідження Rolls-Royce.

Інженери та науковці Rolls-Royce працюють над створенням ядерного мікрореактора, який матиме невеликий розмір та здатен буде функціонувати незалежно від наявності сонячного світла або місця розташування. За оцінками Rolls-Royce, мікрореактор відправиться на Місяць у 2029 році.

Минулого місяця Космічне агентство Великої Британії оголосило про виділення £51 мільйона (~$61,89 мільйона) британським компаніям на створення систем зв'язку та навігації для використання в майбутніх місячних місіях. Ця ініціатива є частиною програми Європейського космічного агентства Moonlight, яка передбачає розміщення супутників навколо Місяця для забезпечення зв'язку та безпеки майбутніх астронавтів і місяцеходів.

Нагадаємо, Rolls-Royce Power Systems разом з PerinGenerators Group виготовили надпотужні генератори для українських лікарень. Їх уже отримали медзаклади Вишгорода та Миколаєва.