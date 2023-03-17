Компанія Rolls-Royce побудує ядерний реактор на Місяці
Космічне агентство Великої Британії оголосило про фінансування компанії Rolls-Royce для будівництва ядерного реактора на Місяці.
Про це повідомляє UK Space Agency в Twitter.
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Реактор підтримуватиме майбутню базу на супутнику Землі. Нинішні £2,9 мільярда (~$3,52 мільярда), виділені Космічним агентством Великої Британії, доповнюють £249 000 (~$302 000), надані минулого року на початкове дослідження Rolls-Royce.
Інженери та науковці Rolls-Royce працюють над створенням ядерного мікрореактора, який матиме невеликий розмір та здатен буде функціонувати незалежно від наявності сонячного світла або місця розташування. За оцінками Rolls-Royce, мікрореактор відправиться на Місяць у 2029 році.
Минулого місяця Космічне агентство Великої Британії оголосило про виділення £51 мільйона (~$61,89 мільйона) британським компаніям на створення систем зв'язку та навігації для використання в майбутніх місячних місіях. Ця ініціатива є частиною програми Європейського космічного агентства Moonlight, яка передбачає розміщення супутників навколо Місяця для забезпечення зв'язку та безпеки майбутніх астронавтів і місяцеходів.
Нагадаємо, Rolls-Royce Power Systems разом з PerinGenerators Group виготовили надпотужні генератори для українських лікарень. Їх уже отримали медзаклади Вишгорода та Миколаєва.