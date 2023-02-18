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Китай таємно постачає росії безпілотники, — WSJ

18 лютого 2023 22:16
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Китай таємно постачає росії безпілотники, — WSJ
Росія використовує китайські безпілотники у війні проти України
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Попри санкції, росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI. Постачання відбувається через своїх дистриб'юторів та з країн Перської затоки. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Що відомо про постачання росії дронів

Як зазначає видання, згідно з митними документами деякі з комерційних дронів прибувають на лінію фронту від російських дистриб'юторів, що постачаються китайською компанією DJI, тоді як інші перевозяться через Об'єднані Арабські Емірати.

За інформацією журналістів, безперервне розгортання рф китайських дронів на українському полі бою показує, як її армія змогла залучити критично важливе обладнання з-за кордону, попри широкомасштабну кампанію санкцій.

Так, частину дронів DJI армія отримала з ОАЕ, оплативши поставку через державний банк "Сбербанк", що перебуває під санкціями.

Частина дронів та їх деталей також доставлялась і з ЄС.

Додається зокрема, що у вересні влада Нідерландів заарештувала Дмитра Олексійовича Кудрявцева за нібито експорт товарів до рф з порушенням міжнародного експортного контролю. Федеральна прокуратура Нідерландів заявила, що пан Кудрявцев, власник компанії Woerd-Tech BV, постачав безпілотники, які використовуються армією рф.

Дані про торгівлю свідчать, що Woerd-Tech відправила до росії щонайменше експортно-контрольованих товарів на суму щонайменше 270 тис. доларів, зокрема деталі для дронів DJI.

Позиція Пентагону

Також зазначається, що Пентагон стурбований тим, що ці дрони не тільки підживлюють військові зусилля росії, але й дозволяють Китаю збирати важливі розвідувальні дані з поля бою, які можуть підвищити готовність Пекіна до війни. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до 2035 року Китай планує потроїти свій арсенал ядерних боєголовок, сумарна кількість яких становитиме 900 одиниць. Влада КНР пояснює свій крок напруженістю з США через Тайвань.

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