Китай активно скуповує в США компоненти для виробництва чіпів попри обмеження

Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Brittany Hosea-Small

Китайські компанії продовжують скуповувати американське обладнання для виробництва мікросхем, щоб виробляти передові напівпровідники. Це відбувається попри низку нових обмежень на експорт, спрямованих на перешкоду розвитку напівпровідникової промисловості країни.

Про це повідомляє Reuters.

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Річний звіт на 741 сторінці, опублікований американсько-китайською комісією з огляду економіки та безпеки, спрямований на обмеження експорту, введені адміністрацією Байдена в жовтні 2022 року, які мають на меті заборонити китайським виробникам мікросхем отримувати американські інструменти для виробництва, якщо вони будуть використовуватися для виробництва передових мікросхем.

У звіті йдеться, що, оскільки Міністерство торгівлі використовує обмеження в 14 нанометрів, імпортери часто можуть купувати обладнання, якщо вони стверджують, що воно використовується на старій виробничій лінії. Через обмежені можливості важко перевірити обладнання, яке використовують.

"Це відкриття сталося, коли Сполучені Штати намагаються з’ясувати, як китайському телекомунікаційному гіганту Huawei вдалося виготовити передовий 7-нанометровий чип для живлення свого смартфона Mate 60 Pro на провідному китайському виробнику мікросхем SMIC попри обмеження експорту, оголошені минулого року", — йдеться у матеріалі.

Huawei та SMIC також були додані до списку торговельних обмежень у 2019 та 2020 роках, який теоретично забороняє американським постачальникам постачати певні технології компаніям.

Спостерігачі з Китаю припустили, що SMIC могла виготовити чип за допомогою обладнання, отриманого до правил у жовтні 2022 року, але у нього були інші варіанти отримання обладнання від наглядачів.

Закриття Штатами лазівки

Сполученим Штатам вдалося закрити ключову лазівку у своїх зусиллях перекрити доступ Китаю до передових інструментів для виробництва чипів, переконавши союзників Японію та Нідерланди, які мають такі ж потужні галузі виробництва обладнання для виготовлення чипів, оголосити про власні обмеження на експорт бажаної технології.

У звіті йдеться, що Китай накопичував обладнання, скориставшись розривом між обмеженням США у жовтні минулого року та аналогічними кроками Японії та Нідерландів у липні та вересні 2023 року відповідно.

Згідно з документом, у період з січня по серпень 2023 року Китай імпортував з Нідерландів обладнання для виробництва напівпровідників на суму 3,2 мільярда доларів. Це на 96,1% більше, ніж за той самий період 2022 року (на 1,7 мільярда доларів).

Reuters пише, що за перші вісім місяців 2023 року обсяг імпорту Китаєм напівпровідникового обладнання з усіх країн становив 13,8 мільярда доларів.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, вперше за шість років до Сполучених Штатів Америки прибув президент Китаю Сі Цзіньпін. Метою його візиту є відновлення відносин зі Штатами, які напружені через економічну конкуренцію та військові та дипломатичні помилки.