Кіберексперти навчили штучний інтелект боротися телефонними шахраями

Штучний інтелект. Фото: росЗМІ

Фахівці в галузі кібербезпеки з Університету Маккуорі створили чат-бот, який може ввести в оману шахраїв, які займаються телефонними аферами. Штучний інтелект Apate, названий на честь богині обману з давньогрецької міфології, використовує звукові клони для створення ілюзії реального співрозмовника, тим самим утримуючи шахраїв на лінії якнайдовше і знижуючи кількість потенційних жертв.

Про це пише MC.Today

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У матеріалі йдеться про те, що професор Далі Каафар розробив цю ідею після того, як став ціллю аферистів. Він зумів відвернути їх увагу на 40 хвилин. Саме тоді його надихнуло його на створення автоматичної системи, яка б могла робити це без прямої участі людини.

Apate був навчений на основі численних прикладів взаємодій між шахраями та їх жертвами, включаючи телефонні розмови, електронне листування та спілкування в соціальних мережах. Ця система не лише здатна вести діалог, а й імітувати голос та акценти.

Для тестування AI використовували реальні дзвінки, заманюючи шахраїв на спеціально створені номери, розміщені на підозрілих майданчиках.

У результаті вчені з'ясували, що робот добре адаптується до складних сценаріїв, наприклад, коли шахраї вимагають інформацію, яку система раніше не зустрічала.

Зараз, в середньому, бот проводить із шахраями близько 5 хвилин, замість цільових 40 хвилин. Але очікується, що збільшення кількості тривалих дзвінків допоможе дестабілізувати операції аферистів.

Нагадаємо, вчені з Університету Клермонт-Гредуейт (США) почали використовувати штучний інтелект для прогнозування потенційних музичних хітів.

Також ми писали, що вчені Університету в Единбурзі зробили велике відкриття дослідження процесу старіння. Вони винайшли речовини, які можуть зупиняти цей процес у клітинах. І цьому їм допоміг штучний інтелект.