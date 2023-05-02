"Хрещений батько штучного інтелекту" пішов з Google, щоб відкрито критикувати небезпеку ШІ
Програміст Джефрі Гінтон, який зробив ключовий внесок у розвиток штучного інтелекту, звільнився з Google. Цей крок він зробив для того, аби відкрито і незалежно критикувати небезпеку ШІ.
Про це повідомляє CNN.
Хрещений батько штучного інтелекту
Відомий програміст Джефрі Гінтон залишив свою роботу в Google.
Саме робота Гінтона над нейтронними мережами сформувала нинішні системи штучного інтелекту.
Через це програміста назвали "хрещеним батьком штучного інтелекту".
Причина звільнення
Джефрі Гінтон заявив, що йде з Google для того, аби вільно говорити про ризики штучного інтелекту, не зважаючи на те, як це вплине на компанію.
При цьому сам Гінтон зазначив, що Google діяв у цій царині дуже відповідально.
Реакція Google
Головний науковий співробітник Google Джефф Дін висловив Гінтону вдячність, зазначивши, що саме його робота стала основним проривом у розробці штучного інтелекту.
"Ми як і раніше віддані відповідальному підходу до штучного інтелекту. Ми постійно вчимося розуміти нові ризики, водночас сміливо впроваджуючи інновації", — наголосив Дін.
Нагадаємо, видання Bloomberg зазначило, що за даними Всесвітнього економічного форуму, близько 75% опитаних компаній заявили, що мають намір впровадити технології ШІ протягом наступних 5 років, що, за їх прогнозами, може призвести до скорочення до 26 млн робочих місць.