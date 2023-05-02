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"Хрещений батько штучного інтелекту" пішов з Google, щоб відкрито критикувати небезпеку ШІ

2 травня 2023 09:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Хрещений батько штучного інтелекту" пішов з Google, щоб відкрито критикувати небезпеку ШІ
Джефрі Гінтон (посередині). Фото: Вікіпедія
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Програміст Джефрі Гінтон, який зробив ключовий внесок у розвиток штучного інтелекту, звільнився з Google. Цей крок він зробив для того, аби відкрито і незалежно критикувати небезпеку ШІ.

Про це повідомляє CNN.

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Хрещений батько штучного інтелекту

Відомий програміст Джефрі Гінтон залишив свою роботу в Google.

Саме робота Гінтона над нейтронними мережами сформувала нинішні системи штучного інтелекту.

Через це програміста назвали "хрещеним батьком штучного інтелекту".

Причина звільнення

Джефрі Гінтон заявив, що йде з Google для того, аби вільно говорити про ризики штучного інтелекту, не зважаючи на те, як це вплине на компанію.

При цьому сам Гінтон зазначив, що Google діяв у цій царині дуже відповідально.

Реакція Google

Головний науковий співробітник Google Джефф Дін висловив Гінтону вдячність, зазначивши, що саме його робота стала основним проривом у розробці штучного інтелекту.

"Ми як і раніше віддані відповідальному підходу до штучного інтелекту. Ми постійно вчимося розуміти нові ризики, водночас сміливо впроваджуючи інновації", — наголосив Дін.

Нагадаємо, видання Bloomberg зазначило, що за даними Всесвітнього економічного форуму, близько 75% опитаних компаній заявили, що мають намір впровадити технології ШІ протягом наступних 5 років, що, за їх прогнозами, може призвести до скорочення до 26 млн робочих місць.

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