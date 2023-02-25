Jump Crypto та Oasis.app повертають крадені криптоактиви на 225 млн доларів

Хакер та криптовалюта

Jump Crypto та Oasis.app, дві великі Web3-компанії, провели успішну "зустрічну атаку" на хакера, який раніше зламав протокол Wormhole. Завдяки зусиллям компаній вдалося повернути та перевести у безпечний гаманець цифрові активи на суму 225 мільйонів доларів.

Про це пише No worries.

Зустрічна атака

Атака на міст Wormhole відбулася у лютому 2022 року і призвела до крадіжки Wrapped ETH (wETH) на суму близько 321 мільйона доларів через вразливість у протоколі мосту.

Після цього хакер переміщав вкрадені кошти через різні децентралізовані програми (dApps), зокрема через Oasis. 23 січня він відкрив сховище Wrapped Staked ETH (wstETH), а 11 лютого — сховище Rocket Pool ETH (rETH).

У повідомленні в блозі від 24 лютого команда Oasis.app підтвердила проведення "зустрічної атаки", зазначивши, що вони "отримали наказ від Високого суду Англії та Уельсу" на конфіскацію певних активів, пов'язаних з "адресою, відповідальною за експлоїт Wormhole".

Історія транзакцій обох сховищ показує, що 120695 wsETH і 3213 rETH були переміщені в Oasis 21 лютого і поміщені на гаманці під контролем Jump Crypto.

Дії Jump Crypto та Oasis.app дозволяють побачити перспективи використання блокчейн-технологій для запобігання кіберзлочинам.

Нагадаємо, американський інвестор Роберт Кійосакі висловився на підтримку Bitcoin (BTC), який минулого року суттєво "просів", однак у 2023 році вперто зростає у вартості. Він упевнений, що потрібно вкладати у першу криптовалюту.

Також ми писали, що на початку листопада на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю. Binance провела перевірку фінансової звітності FTX та вирішила, що їй невигідна ця покупка.