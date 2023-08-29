Ізраїль застосовує штучний інтелект для вибору цілей для ракетних ударів

Ізраїльські солдати на кордоні з Ліваном. Фото: REUTERS/Mussa Qawasma

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Армія оборони Ізраїлю — ЦАХАЛ — активно застосовує системи штучного інтелекту для вибору цілей для повітряних атак та для військової логістики. І хоча системи ШІ значно прискорюють та полегшують безліч задач, велика кількість експертів побоюється помилок системи, через які може загинути велика кількість людей.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Офіційні особи Ізраїлю підтверджують, що ШІ застосовується для військових операцій країни. Хоча конкретні приклади застосування залишаються в секреті, деяка інформація все ж є.

Система штучного інтелекту обробляє величезні обсяги даних, після чого видає рекомендації щодо вибору повітряних цілей.

Інша модель штучного інтелекту — Fire Factory — працює зі вже затвердженими військовими цілями. Вона розраховує навантаження боєприпасів, визначає пріоритети та тисячі цілей для літаків і безпілотників та навіть складає розклад польотів.

Ізраїльський мультисенсорний безпілотник Heron, оснащений аналітичною платформою машинного навчання і штучного інтелекту. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Обидві системи зараз контролюють люди-оператори, які мають підтвердити будь-яке рішення ШІ. Наразі ці технології не підпадають під жодне міжнародне чи державне регулювання.

І хоча конкретні дані щодо застосування ШІ в бойових задачах засекречені, відомо, що ЦАХАЛ випробовував системи на операціях в Секторі Газа. У 2021 році Ізраїль вперше застосував штучний інтелект в 11-денному конфлікті проти Гази, назвавши це першою в світі "війною зі штучним інтелектом". За допомогою систем ШІ ЦАХАЛ виявляв пускові майданчики ворога.

Розробкою систем ШІ займаються ізраїльські оборонні підрядники, а також сама армія. Зокрема, роботою з великими потоками інформації для систем ШІ займається Центр науки про дані та штучного інтелекту, який базується в розвідувальному відділі армії.

Будівля Міністерства оборони Ізраїлю в Тель-Авіві. Фото: wikipedia

Солдати, що проходять там службу, часто потім відкривають власні стартапи з роботою над штучним інтелектом та надалі працюють на ЦАХАЛ.

Переваги систем штучного інтелекту

Серед прихильників систем штучного інтелекту переважає думка про те, що ШІ здатен перевершити людські можливості і допоможе уникнути великої кількості цивільних жертв.

Також інструменти штучного інтелекту, які використовує ЦАХАЛ, значно прискорюють роботу армії.

"Те, що раніше тривало години, тепер триває хвилини, і ще кілька хвилин на перевірку людиною. З тією ж кількістю людей ми робимо набагато більше", — сказав виданню Bloomberg полковник Урі, який очолює підрозділ цифрової трансформації армії.

Система штучного інтелекту в Ізраїлі. Фото: Israel Defense Forces

І цей людський контроль Ізраїль не планує скасовувати найближчі роки точно. Тож ШІ не зможе автономно приймати рішення та запускати їх у дію.

Та головною перевагою впровадження штучного інтелекту в роботу армії є все ж можливість уникнення великої кількості жертв.

"Я думаю, що правильне використання цих технологій може підвищити ефективність і результативність. І в межах добре функціонуючих технологічних параметрів може бути досягнута дуже, дуже висока точність. Це може допомогти вам з багатьма речами, які вам потрібно робити на ходу, в тумані бою", — цитує Bloomberg Сімону Р. Соаре наукову співробітницю Міжнародного інституту стратегічних досліджень, що базується в Лондоні.

Що може піти не так з використанням ШІ

У використання штучного інтелекту для ведення бойових дій є й інший бік медалі. Безліч критиків нарікають на непередбачуваність шляху розвитку та навчання штучного інтелекту, особливо при автономній роботі систем.

Більшість аргументів цієї категорії людей — це потенційні ситуації з розряду "а що, якщо". Хоча і їх можна зрозуміти.

"Якщо в розрахунках ШІ є помилка і якщо ШІ не піддається поясненню, то кого ми звинувачуємо в цій помилці? Ви можете знищити цілу сім'ю на основі однієї помилки", — каже Таль Мімран, викладач міжнародного права в Єврейському університеті в Єрусалимі і колишній юридичний радник армії.

Дійсно, наразі щодо штучного інтелекту не діє жодних обмежень. І попри роки обговорень цього питання під егідою ООН, не існує жодних міжнародних регуляторів, які б вирішували, хто несе відповідальність за ненавмисні смерті або ескалації конфліктів у разі звичайної помилки комп'ютера.

Також існує занепокоєння, що рано чи пізно системи штучного інтелекту почнуть працювати автономно — це питання лише зміни програмного забезпечення — і прийматимуть рішення та приводитимуть їх в дію самостійно.

"Це лише зміна програмного забезпечення, яка може зробити їх не напів-, а повністю автономними", — сказала виданню Bloomberg Кетрін Конноллі, дослідниця автоматизованих рішень в Stop Killer Robots.

Акція організації Stop Killer Robots за заборону летальної автономної зброї. Фото: wikipedia

Міністерство оборони Ізраїлю відмовляється розголошувати, скільки грошей з бюджету виділяється на системи штучного інтелекту, а в ЦАХАЛі не називають конкретних оборонних контрактів. Однак уряд країни чітко окреслив намір зробити Ізраїль "наддержавною ШІ".

Загалом існує ще безліч побоювань щодо штучного інтелекту — серед них і страх, що роботи захоплять світ.

Та все це не зупиняє уряди передових країн інвестувати в розробки систем ШІ для потреб держави та армії. І Ізраїль — далеко не перша та не остання країна, яка імплементує системи штучного інтелекту у військову та цивільну сфери.