Британська компанія співпрацюватиме з Holtec щодо розробок модульного реактора

Holtec та Sheffield Forgemasters об’єдналися для розробки компонентів для модульного реактора
Компанія Holtec підписала Меморандум щодо співпраці з британською Sheffield Forgemasters. Угода передбачає розробку компонентів для малого модульного реактора SMR-160.
Про це повідомляє World Nuclear News.
-
Гаві, Педрі та Дембеле не зіграють за "Барселону" в матчі у відповідь 1/16 Ліги Європи проти "МЮ"
-
На Харківщині через ворожі обстріли загинула одна людина та вісім поранено
-
Бояться диверсій: росіяни прикриваються за цивільними спинами
-
Сценарій першого епізоду серіалу "Спіймати Кайдаша" виставили на благодійний аукціон
-
Зернова угода: за тиждень експортували майже мільйон тонн продовольства
-
У Херсоні спіймали колаборанта, який допомагав росіянам налагодити залізничне сполучення з Кримом
-
СБУ оголосила підозру російським суддям, які "узаконили" анексію українських регіонів
-
Леонардо Ді Капріо прокоментував свою допомогу Фундації Олени Зеленської
-
Володимир Зеленський опублікував нові світлини українських військових на передовій
-
CEO YouTube Сьюзан Войжитскі йде у відставку: хто займе її місце
Деталі
Відомо, що компанія Holtec планує до 2050 року розгорнути у Великій Британії парк SMR-160 потужністю 5 ГВт, щоб забезпечити надійне та доступне електропостачання дев'яти мільйонам британців.
Зазначимо, що SMR-160 — це легководний реактор під тиском, потужністю 160 МВт, що використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва водню і технологічного тепла для промислового застосування.
Вже перші малі модульні реактори планується впровадити на початку 2030 року.
Нагадаємо, раніше американське видання NPR опублікувало супутникові знімки Каховського водосховища, яке окупанти навмисно осушують. Такі дії наражають на небезпеку Запорізьку атомну електростанцію. У разі зупинки подачі води можуть виникнути проблеми з охолодженням реакторів.
Окрім загрози для систем охолодження електростанції, дії росіян створюють ризики для постачання питної води сотням тисяч жителів регіону, а також зрошення понад 200 гектарів сільгоспугідь.