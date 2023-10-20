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Гравці Marvel’s Spider-Man 2 помітили багато українських "фішок" у грі

20 жовтня 2023 12:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Гравці Marvel’s Spider-Man 2 помітили багато українських "фішок" у грі
Кадри з гри Marvel’s Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку, 20 жовтня, у мережі з'явилися перші кадри з гри Marvel’s Spider-Man 2. На фото можна побачити багато української символіки.

Відповідні фото з'явилися у Telegram-каналі XGTV, де оглядають, показують та обговорюють ігри. 

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Перші кадри з гри Marvel’s Spider-Man 2

Як відомо, реліз гри Marvel’s Spider-Man 2 відбувся сьогодні вночі, 20 жовтня. На кадрах можна побачити багато української символіки, деякі епізоди відбуваються у Києві. Водночас української мови у грі немає.

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Кадри з гри Marvel’s Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1
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Кадри з гри Marvel’s Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1
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Кадри з гри Marvel’s Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1
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Кадри з гри Marvel’s Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1
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Кадри з гри Marvel’s Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1
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Кадри з гри Marvel’s Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1
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Кадри з гри Marvel’s Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1
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Кадри з гри Marvel’s Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1

Що відомо про гру

Marvel's Spider-Man 2 — відеогра в жанрі action-adventure, що розробляється Insomniac Games у співпраці з Marvel Games і видається Sony Interactive Entertainment ексклюзивно для консолі PlayStation 5. Гра є сіквелом Spider-Man 2018 року та спін-оффу Spider-Man: Miles Morales. Була анонсована 9 вересня 2021 року.

У сюжеті гри, крім Пітера Паркера та Майлза Моралеса, повинні з'явитися персонажі Крейвен-мисливець та Веном у виконанні Тоні Тодда.

Також розробники обіцяли великий гардероб тепер одразу для двох "павуків".  На фанатів чекає понад 65 нових костюмів, багато з яких створено за мотивами коміксів про Людину-павука, фільмів і навіть інших ігор. Деякі костюми — цілком оригінальні розробки, яких фанати франшизи раніше не бачили. 

Наразі гра доступна лише для PlayStation 5. Очікується, що гра також вийде на ПК, однак відбудеться це набагато пізніше. Вартість гри складає 2 299 грн. 

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Вартість гри Marvel's Spider-Man 2. Фото: скриншот

Нагадаємо, ще у березні розробник відеоігор Lesser Evil Games створив гру-симулятор Death from Above, дія якої відбувається під час війни Росії проти України. Гравці виступатимуть у ролі українського оператора безпілотника, який бореться з російськими силами.

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