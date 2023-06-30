Google відреагував на закон Канади про новини в Інтернеті

Компанія Google. Фото: pixabay

Google буде блокувати новини на своїй платформі слідом за Facebook й Instagram. Таке рішення прийняли через закон, який прийняв Сенат Канади щодо новин в Інтернеті.

Про це пише BBC.

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Що сталося

На минулому тижні Канада ухвалила закон про онлайн-новини, через який такі платформи, як Google і Meta (Facebook, Instagram), повинні укладати угоди з постачальниками новин та платити їм за їхній контент. Законопроєкт почне діяти через півроку.

У Канадському уряді заявили, що завдяки новому законодавству буде забезпечена справедлива компенсація новинним ЗМІ, які містять проблеми, і стверджували, що це потрібно "для підвищення справедливості на канадському ринку цифрових новин".

За інформацією незалежного бюджетного наглядового органу Канади, новинні видання будуть мати змогу отримувати біля 249 млн доларів на рік від угод, які передбачені новим законом.

Як відреагувала компанія Google на закон

Як зазначили в Google і Meta, такі пропозиції не може прийняти їхній бізнес. В компаніях впродовж декількох місяців повідомляли про ймовірне зупинення доступності новин у Канаді, якщо закон не змінять.

За словами президента із глобальних питань Google Кента Вокера, закон є непрацездатним, тому компанія не вірить в те, що регулятивний процес дасть змогу вирішити структурні проблеми із законодавством.

"Тепер ми повідомили уряд, що коли закон набуде чинності, нам, на жаль, доведеться видалити посилання на канадські новини з наших продуктів Search, News and Discover у Канаді", — зазначив Вокер.

Нагадаємо, Канада оголосила про введення санкцій проти Міністерства освіти Росії та Генпрокуратури РФ. До санкційного списку потрапили ще низка чиновників.