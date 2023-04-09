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Компанія Google відправила випадковим користувачам своєї програми гонорари: деталі

9 квітня 2023 15:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Google Pay. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Компанія Google випадково відправила гроші звичайним користувачам своєї програми, які мали отримати працівники як гонорари за тестування системи грошових переказів. Дехто отримав одноразову винагороду, а іншим кошти прийшли за кілька транзакцій.

Про це повідомляє ArsTechnica, пише "Главком".

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Збій в системі

Це сталося через помилку в системі, і Google надіслала електронного листа з вибаченнями та докладним поясненням ситуації.

У повідомленні Google повідомляє, що ці користувачі отримали випадковий кредит на свій рахунок Google Pay, який не призначався для них, та описує, як компанія виправила цю помилку. Тим, хто вже витратив або переказав гроші, Google каже, що якщо компанія не спромоглася скасувати кредит, то користувачі можуть залишити гроші у себе.

Ця ситуація може бути неприємною для Google, оскільки надсилання грошей неавторизованим користувачам може викликати проблеми в майбутньому. Проте компанія швидко та ефективно виправила ситуацію та своєчасно повідомила користувачів про цю помилку.

Нагадаємо, що 4 квітня десятки співробітників Google влаштували страйк у лондонському офісі компанії після суперечки про скорочення. У січні материнська компанія Alphabet (GOOGL.O) оголосила, що звільняє 12 000 працівників по всьому світу, що еквівалентно 6% її глобальної робочої сили.

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