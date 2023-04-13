Google презентувала бета-версію Android 14: що змінилося в системі

Смартфон на операційній системі Android. Фото: google.com

Google презентувала першу загальнодоступну бета-версію Android 14. Операційна система містить ряд корисних змін, які розширюють можливості взаємодії користувача з мобільною платформою.

Про це повідомляє Уніан.

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Однією зі змін стала більш помітна стрілка жесту "Назад" в стоковому інтерфейсі ОС. Вона стилістично доповнює загальну тему або шпалери.

Google також змінила меню "Поділитися". Користувачі смартфонів на ОС Android зможуть додавати в нього додаткові дії для своїх продуктів.

Ще одне нововведення полягає в можливості застосунків обмежувати доступ служб спеціальних можливостей до конфіденційних даних. Це запобігає витоку інформації та знижує ймовірність виконання помилок.

В Android 14 змінилися іконки, візуальні ефекти, а також з'явилися нові шпалери та звуки. Енергоефективність операційної системи була покращена.

Нагадаємо, компанія Realme першою серед виробників Android-смартфонів створила рішення, які копіює концепцію Dynamic Island у флагманських iPhone 14. І тепер компанія офіційно представила смартфон Realme C55 із такою функцією.

Також ми писали, що восени цього року компанія Apple презентує найдорожчий смартфон у своїй історії. За телефон iPhone 15 Ultra з титановим корпусом доведеться заплатити близько 105 тисяч гривень.