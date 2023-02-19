У Google Chrome з'явилися режими економії пам'яті та енергоспоживання

Google полегшив навантаження у браузері Chrome: як зекономити пам'ять та енергоспоживання
У свіжій версії браузера Google Chrome з'явилися функції режиму економії оперативної пам'яті. Функція публічно тестувалася з грудня минулого року.
Інструкція, як увімкнути цю функцію, з'явилася на сайті Підтримки Google.
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Для чого функції
Функція "Економія пам'яті" автоматично звільняє пам'ять, споживану неактивними вкладками: при повторному переході до такої вкладки сторінка перезавантажиться. У Google кажуть, що з цією функцією Хром використовує до 30% менше пам'яті.
Також в Chrome з'явився енергоощадний режим, який насамперед буде актуальний для власників ноутбуків. Він обмежує фонову активність і знижує якість ефектів, а також знижує частоту кадрів у відео, тим самим продовжуючи час роботи ноутбука без підзарядки.
Як увімкнути
Обидві функції "Режим енергоощадження" і "Економія пам'яті" включені за замовчуванням. Їх можна вимкнути (і ввімкнути назад) у налаштуваннях Chrome.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Google вже зовсім скоро остаточно припинить оновлювати версію свого браузера Chrome на застарілих версіях Windows. Це стосується Windows 7 та Windows 8.1.