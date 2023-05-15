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Google окремо позначатиме зображення, згенеровані штучним інтелектом

15 травня 2023 12:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Google окремо позначатиме зображення, згенеровані штучним інтелектом
Логотип Google та штучного інтелекту. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Компанія Google анонсувала дві нові функції, що стосуються пошуку зображень, згенерованих нейромережами, щоб зменшити поширення дезінформації. Їх запустять уже найближчими місяцями.

Про це пише Bloomberg.

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Перше нове доповнення буде містити інформацію про те, коли Google вперше проіндексував зображення, де вони вперше зʼявилися та в яких місцях ще були розміщені.

Це, зокрема, допоможе фактчекінгу дізнаватися, чи використовувався медіафайл у кампаніях з дезінформації.

У перспективі інструмент може допомогти у випадках, коли соцмережі поширюють неправдивий контент, видаючи його за реальність — наприклад, "фото" Папи Франциска в пуховій куртці від Balenciaga або Трампа і Байдена, які "дружньо посміхаються" один одному.

Для того, щоб використати інструмент, необхідно натиснути на три крапки на зображенні в результатах пошуку Google або виконати пошук за зображенням у Google Lens. Спершу інструмент буде доступним лише в США й англійською мовою.

Друга нова функція гарантуватиме, що всі ШІ-зображення компанії матимуть розмітку в оригінальному файлі, яка надасть користувачам контекст про нього. Творці також зможуть додавати помітки до власних зображень, створених штучним інтелектом. Midjourney, Shutterstock і кілька інших компаній вже прийняли пропозицію Google.

Нагадаємо, нещодавно співзасновник Apple і творець Siri Стів Возняк попередив, що штучний інтелект може використовуватися в поганих цілях та ускладнити виявлення шахрайства й дезінформації. На думку Возняка, контент, створений за допомогою ШІ, має маркуватися.

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