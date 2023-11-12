Гаджет, який може замінити смартфон — новий винахід Apple

Гаджет AI Pin. Фото: Humane

Компанія Humane AI, засновники якої є вихідцями з Apple, представили нову розробку Humane Ai Pin. Цей невеликий за розміром гаджет легко кріпиться до одягу та здійснює збір даних за допомогою вбудованої камери. З'явилися прогнози, що в майбутньому винахід зможе замінити смартфон.

Про це повідомляє The Verge.

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За інформацією видання, гаджет складається з квадратного корпусу та акумуляторного блоку, які можна прикріпити до одягу або інших поверхонь із використанням магнітів. Зазначається, що він працює на процесорі Snapdragon. При цьому розробники не розкривають модель пристрою.

AI Pin має динамік, камеру, датчики глибини та руху, але у ньому відсутній дисплей. Він керується лише за допомогою голосу. Також йдеться про вбудований мініпроектор в корпус пристрою, який здатен транслювати інформацію на зовнішні поверхні, включаючи долоню. Дотиком, зокрема, можна активувати увімкнення запису аудіо та відео.

Основні функції AI Pin

Основною метою AI Pin є підключення до штучних інтелектів через програмне забезпечення AI Mic. Однією з основних функцій є доступ до ChatGPT. Пристрій надає доступ до стандартних функцій нейромереж, таких як написання повідомлень у стилі власника, аналіз харчової цінності по фотографії та інші. За словами розробників, операційна система Cosmos автоматично надсилає запити користувача до потрібних інструментів

"AI Pin — повністю автономний пристрій, що не потребує синхронізації зі смартфоном. Його вартість — 700 доларів, з додатковою щомісячною передплатою 24 долари, що включає номер телефону в мережі T-Mobile, хмарне сховище та безлімітний доступ до штучного інтелекту", — зазначають у виданні.

Замовити такий гаджет можна буде вже з 16 листопада, а постачання розпочнеться на початку 2024 року.

Нагадаємо, наступного року стандартний iPad, iPad Pro, Mini та Air отримають значні оновлення. Зокрема, суттєво зміняться майбутні моделі iPad Pro.

Також у майбутніх телефонах Apple може з'явитися нова кнопка на корпусі. Ймовірно, вона буде в усіх моделях, а не лише в iPhone 16 Pro.