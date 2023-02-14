Компанія Ford готує масштабне скорочення працівників: що відомо

Ford скоротить частину працівників у Європі

Автовиробник Ford планує скоротити кожну дев’яту роботу в розробці продуктів і адмініструванні по всій Європі. Таке рішення було ухвалене в рамках глобальної кампанії зі скорочення витрат і конкурентоспроможності на ринку електромобілів.

Про це повідомляє Reuters.

Скільки людей буде звільнено

Як розповіли у компанії, загалом буде скорочено близько 3800 робочих місць, у тому числі 2300 на підприємствах автовиробника в Кельні та Аахені в Німеччині, 1300 у Великій Британії та 200 в решті Європи. У компанії додали, що планує досягти скорочень за допомогою добровільних звільнень.

Водночас голова робочої ради компанії Бенджамін Грушка повідомив на пресконференції, що автовиробник все ж погодився не звільняти працівників на своїх заводах у Кельні та Аахені до кінця 2032 року.

"Робітники знають, що скорочена модельна палітра в найближчі роки означає менше робочих місць. Виключення операційних звільнень забезпечує безпеку — ми нікого не виганяємо", — сказав він.

Модернізація електроавтомобілів

Ford вирішив витратити 50 мільярдів доларів на електрифікацію свого асортименту, переходячи на менший модельний ряд із вищими цінами, щоб компенсувати зростання витрат на виробництво електромобілів.

Головний фінансовий директор Джон Лоулер на початку лютого попередив, що цього року американський автовиробник зіткнеться з вищими витратами на 5 мільярдів доларів, і сказав, що компанія буде "дуже агресивно" скорочувати витрати на виробництво та операції з постачання.

Лоулер також сказав тоді, що продуктивність інженерів у Європі була на 25-30% нижчою, ніж мала б бути.

Скільки інженерів залишиться у Європі

Американська група залишить близько 3400 інженерів у регіоні, які створюватимуть ключову технологію, надану їхніми американськими колегами, і адаптуватимуть її до європейських споживачів, повідомив на пресконференції керівник підрозділу Ford у Німеччині Мартін Сандер.

Скорочення у Великій Британії, які становлять кожного п'ятого працівника, будуть здебільшого в дослідницькому центрі автовиробника в Дантоні, на південному сході Англії.

Скорочення в Німеччині становлять близько 12% робочої сили.

Сандер додав, що в стратегії електрифікації автовиробника нічого не змінилося, і до 2030 року планується запропонувати лінійку повністю електричних легкових автомобілів, а до 2035 року — парк повністю електричних автомобілів у Європі.

Європейський персонал Ford востаннє стикався з хвилею скорочень робочих місць у 2019 та 2020 роках, оскільки автовиробник прагнув досягти 6% операційної рентабельності в регіоні, ціль не була досягнута через пандемію, а рентабельність прибутку до оподаткування в Європі за перші дев’ять місяців 2022 року становила лише 2,2% продажів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автомобільна компанія Ford має наміри випускати мобільну лавку, за допомогою якої можна буде пересуватися. Розробкою цього проєкту займалися британські студенти.