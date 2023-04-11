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Федоров розповів, скільки українців користуються додатком "Дія"

11 квітня 2023 16:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Федоров розповів, скільки українців користуються додатком "Дія"
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 11 квітня, у додатку "Дія" зафіксували рекордну кількість користувачів. Уже 19 млн українців використовують застосунок.

Про це повідомив Михайло Федоров.

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Деталі

"У застосунку Дія — 19 млн користувачів! Плюс ще один мільйон", — розповів Федоров.

Він подякував українцям за віру та підтримку. За його словами, додаток "Дія" — це продукт, який належить кожному з нас. 

Нагадаємо, у застосунку державних послуг "Дія" пропонують нову військову облігацію. Оскільки ОВДП присвячують різним містам, то цього разу створили "Ялту".

Також ми писали, що у додатку "Дія" з'явився електронний підпис міжнародного стандарту. Наразі працює бета-тест в останньому оновленні застосунку.

Додамо, Міністерство цифрової трансформації України продовжує переводити надання державних послуг в електронний формат. Так, на порталі та в застосунку держпослуг "Дія" українці можуть оперативно, без зайвої бюрократії, скористатися низкою сервісів. За рік незламності запрацювали 49 послуг.

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