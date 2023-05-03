Федоров розповів, що Мінцифри та Google запускає безоплатний курс про штучний інтелект
Міністерство цифрової трансформації України разом з Google запускає безоплатний курс про штучний інтелект "Основи АІ". Загалом навчання триватиме чотири тижні.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Курс про ШІ для українців
Федоров наголосив, що штучний інтелект — це про можливості. За його словами потрібно уже зараз опановувати його використання, аби бути конкурентним у світі.
"Завдяки курсу навчитеся застосовувати штучний інтелект для розвитку бізнесу та персонального бренду. Буде багато лекцій і воркшопів. А ще — індивідуальні консультації від спікерів Google та інших топових компаній", — розповів Федоров.
Основні теми курсу:
- Що таке AI та для чого він потрібен
- Які готові рішення на основі AI можна застосовувати в різних сферах — від маркетингу до управління закладами
- Стратегії впровадження ML (machine learning — машинне навчання) у компанії
- Нюанси побудови технічної команди для роботи з ML
- Як застосовувати готові ML-рішення без досвіду кодування.
Навчання буде тривати з 16 травня до 8 червня цього року. Зареєструватися на курс можна за посиланням.
"Google Україна реалізує курс у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом з розвитку підприємництва Дія.Бізнес і Projector Institute", — додав Федоров.
Нагадаємо, у додатку "Дія" незабаром може з'явитися штучний інтелект. В Мінцифрі розповіли, що вже працюють над віртуальним помічником "Надія".
Також ми писали, що програміст Джефрі Гінтон, який зробив ключовий внесок у розвиток штучного інтелекту, звільнився з Google. Цей крок він зробив для того, аби відкрито і незалежно критикувати небезпеку ШІ.