Федоров розповів, що Мінцифри та Google запускає безоплатний курс про штучний інтелект

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Міністерство цифрової трансформації України разом з Google запускає безоплатний курс про штучний інтелект "Основи АІ". Загалом навчання триватиме чотири тижні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Федоров наголосив, що штучний інтелект — це про можливості. За його словами потрібно уже зараз опановувати його використання, аби бути конкурентним у світі.

"Завдяки курсу навчитеся застосовувати штучний інтелект для розвитку бізнесу та персонального бренду. Буде багато лекцій і воркшопів. А ще — індивідуальні консультації від спікерів Google та інших топових компаній", — розповів Федоров.

Основні теми курсу:

Що таке AI та для чого він потрібен

Які готові рішення на основі AI можна застосовувати в різних сферах — від маркетингу до управління закладами

Стратегії впровадження ML (machine learning — машинне навчання) у компанії

Нюанси побудови технічної команди для роботи з ML

Як застосовувати готові ML-рішення без досвіду кодування.

Навчання буде тривати з 16 травня до 8 червня цього року. Зареєструватися на курс можна за посиланням.

"Google Україна реалізує курс у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом з розвитку підприємництва Дія.Бізнес і Projector Institute", — додав Федоров.

Нагадаємо, у додатку "Дія" незабаром може з'явитися штучний інтелект. В Мінцифрі розповіли, що вже працюють над віртуальним помічником "Надія".

Також ми писали, що програміст Джефрі Гінтон, який зробив ключовий внесок у розвиток штучного інтелекту, звільнився з Google. Цей крок він зробив для того, аби відкрито і незалежно критикувати небезпеку ШІ.