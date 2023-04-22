Електролітаки вже не за горами: вчені розповіли про нову технологію

Пасажири в салоні літака. Фото: Unsplash

Дослідження показують, що електролітаки можуть стати реальністю найближчим часом. Поки що нова технологія перебуває на стадії розробки.

Про це повідомляє Portaltele.

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Конструкція елекролітаків

Головним недоліком електролітаків є обмежена щільність енергії акумуляторів порівняно з реактивним паливом. Однак вчені працюють над тим, щоб збільшити радіус дії та підвищити ефективність "батареї".

Екологічні та економічні переваги електролітаків підживлюють інтерес та інвестиції в цю технологію, наприклад, такі авіакомпанії, як Airbus, Boeing і Rolls-Royce фінансують у розвиток технології електролітаків.

Китайський виробник акумуляторів Contemporary Amperex Technology (CATL) випустив нову батарею, яка може живити пасажирські електролітаки. Вона містить конденсований електроліт, що дає можливість зберігати енергію на вищому рівні щільності, ніж традиційні батареї — до 500 Вт-год енергії на кожен кілограм своєї ваги.

Коли з'являться електролітаки

CATL повідомляє, що працює над зменшенням впливу виробництва своїх акумуляторів на клімат і планує до 2025 року досягти вуглецевої нейтральності на своїх виробничих майданчиках, а до 2035 року — на всіх етапах виробництва акумуляторів.

Попри те, що розробка електролітаків займає чимало часу та подолання багатьох перешкод до кінцевого результату, компанія CATL впевнена, що технологія, яка лежить в основі її акумуляторів, є значним проривом у науці й дозволить виготовляти електролітаки.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що українська авіакомпанія SkyUp підписала контракт з державним авіаційним підприємством "Україна" щодо перевезення перших осіб держави. Такі перельоти вони будуть здійснювати до кінця 2023 року. За умовами договору, місцем надання послуг може бути аеропорт "Бориспіль".