Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Експерт назвав найкращий час для покупки iPhone arrow

Експерт назвав найкращий час для покупки iPhone

13 серпня 2023 13:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Експерт назвав найкращий час для покупки iPhone
Покупка iPhone. Фото: finans.dk
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

До кінця вересня 2023 року очікується анонс смартфонів лінійки iPhone 15, які планує виставити на прилавки компанія Apple. Проте фахівці рекомендують терпляче дочекатися весни 2024 перед тим, як здійснити покупку.

Про це повідомив журналіст видання 9to5Mac.

Читайте також:

Купівля iPhone

За словами експерта, приблизно через пів року після офіційного анонсу компанія може запропонувати додаткові варіанти та свіжий колір для iPhone 15. До того ж історично на цей час починаються перші знижки на свіжо випущені моделі.

Ще одним аргументом на користь очікування є потенційна заміна порту Lightning на USB-C у нових моделях, що може вимагати додаткових витрат на аксесуари.

З іншого боку, з виходом iPhone 15 компанія може припинити продажі моделей iPhone 12, 13 mini, 14 Pro та 14 Pro Max. Це може призвести до нестачі цих моделей до кінця року. Попри це очікується, що вартість згаданих смартфонів впаде після релізу новинки.

Нагадаємо, що нові iPhone 15 надійдуть у продаж уже 22 вересня. Офіційний анонс смартфонів відбудеться 12 чи 13 вересня.

Оглядач із Bloomberg відомий своїми інсайдерськими відомостями, які майже завжди підтверджуються. За його словами, офіційний анонс iPhone 15 відбудеться 12 або 13 вересня - вівторок або середа. Зазвичай компанія Apple проводить заходи у ці дні тижня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Головні новини 12 серпня: вибухи на Кримському мосту та падіння літака Су-30 у РФ

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз