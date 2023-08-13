Експерт назвав найкращий час для покупки iPhone

Покупка iPhone. Фото: finans.dk

До кінця вересня 2023 року очікується анонс смартфонів лінійки iPhone 15, які планує виставити на прилавки компанія Apple. Проте фахівці рекомендують терпляче дочекатися весни 2024 перед тим, як здійснити покупку.

Про це повідомив журналіст видання 9to5Mac.

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За словами експерта, приблизно через пів року після офіційного анонсу компанія може запропонувати додаткові варіанти та свіжий колір для iPhone 15. До того ж історично на цей час починаються перші знижки на свіжо випущені моделі.

Ще одним аргументом на користь очікування є потенційна заміна порту Lightning на USB-C у нових моделях, що може вимагати додаткових витрат на аксесуари.

З іншого боку, з виходом iPhone 15 компанія може припинити продажі моделей iPhone 12, 13 mini, 14 Pro та 14 Pro Max. Це може призвести до нестачі цих моделей до кінця року. Попри це очікується, що вартість згаданих смартфонів впаде після релізу новинки.

Нагадаємо, що нові iPhone 15 надійдуть у продаж уже 22 вересня. Офіційний анонс смартфонів відбудеться 12 чи 13 вересня.

Оглядач із Bloomberg відомий своїми інсайдерськими відомостями, які майже завжди підтверджуються. За його словами, офіційний анонс iPhone 15 відбудеться 12 або 13 вересня - вівторок або середа. Зазвичай компанія Apple проводить заходи у ці дні тижня.