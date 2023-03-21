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Duolingo працює над новим застосунком, який навчатиме музиці

21 березня 2023 22:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Застосунок навчатиме основних понять теорії музики за допомогою популярних пісень і викладачів
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Компанія Duolingo, яка володіє популярним застосунком для вивчення мов, працює над іще одним проєктом — з опанування музики. 

Про це пише Tech Crunch.

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Що відомо

Журналісти виявили, що компанія шукає вчителя з музики, який має теоретичні знання і практичний досвід викладання. Вакансія розміщена на сайті Duolingo. Компанія також запрошувала позаштатного консультанта з музичних творів і навчальних програм, але заявки на цю посаду вже не приймають.

В описі вакансій вказано, що новий застосунок навчатиме основних понять теорії музики за допомогою популярних пісень і викладачів.

Автори публікації припускають, що у такий спосіб компанії Duolingo проводить диверсифікацію, щоб продовжити зростати у майбутньому.

Зазначимо, наразі застосунком Duolingo для вивчення мов користуються 500 мільйонів людей. Відповідно до останніх квартальних звітів, минулого року компанії вдалося подвоїти платну базу користувачів. Її загальний дохід у 2022 році також майже подвоївся і сягнув $369,5 мільйона

Що відомо про Duolingo

Duolingo — електронна платформа вивчення мови і краудсорсингового перекладу тексту, що має платний та безкоштовний види акаунтів. Сервіс розроблений так, що під час уроків користувачі допомагають перекладати вебсайти, статті та інші документи.

Процес навчання в Duolingo поєднує різні методи, такі як:

  • прослуховування вимови,
  • читання речень,
  • розмова з мовними ботами та запис вимови учня,
  • формування фраз,
  • упорядкування слів,
  • пошук зображень для слів.

Нагадаємо, у 2022 році українська мова стала найпопулярнішою у відомій програмі для вивчення мов Duolingo. Її почали вивчати у багатьох країнах з початку повномасштабного вторгнення. 

Українська мова найшвидше розвивалася в країнах, далеких від війни, зокрема в Аргентині, Японії та В'єтнамі, а також серед сусідів України.

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