Duolingo працює над новим застосунком, який навчатиме музиці
Компанія Duolingo, яка володіє популярним застосунком для вивчення мов, працює над іще одним проєктом — з опанування музики.
Про це пише Tech Crunch.
-
Президент Бразилії хоче зробити внесок у припинення війни в Україні
-
Польща висловила підтримку усім політичним в'язням Білорусі
-
У росії Віктор Медведчук поповнив свій бізнес двома мережами АЗС: розслідування журналістів
-
"Немає такого поняття як палестинський народ": ізраїльський міністр зробив скандальну заяву
-
В Одесі пошкоджено будівлю монастиря: з'явились перші кадри наслідків ракетного удару
-
"Сьогодні Україна почала відзначати річницю перших переможних битв": звернення Зеленського
-
Деокупація ЗАЕС: Зеленський розповів, як знайти дієвий механізм, щоб звільнити станцію
-
Не витримав: у студії пропагандиста Соловйова гість знепритомнів
-
росія навмисно поширює фейки через снаряди зі збідненим ураном, — британська розвідка
-
Знімаємо зимові куртки: у яких регіонах завтра буде найтепліше
Що відомо
Журналісти виявили, що компанія шукає вчителя з музики, який має теоретичні знання і практичний досвід викладання. Вакансія розміщена на сайті Duolingo. Компанія також запрошувала позаштатного консультанта з музичних творів і навчальних програм, але заявки на цю посаду вже не приймають.
В описі вакансій вказано, що новий застосунок навчатиме основних понять теорії музики за допомогою популярних пісень і викладачів.
Автори публікації припускають, що у такий спосіб компанії Duolingo проводить диверсифікацію, щоб продовжити зростати у майбутньому.
Зазначимо, наразі застосунком Duolingo для вивчення мов користуються 500 мільйонів людей. Відповідно до останніх квартальних звітів, минулого року компанії вдалося подвоїти платну базу користувачів. Її загальний дохід у 2022 році також майже подвоївся і сягнув $369,5 мільйона
Що відомо про Duolingo
Duolingo — електронна платформа вивчення мови і краудсорсингового перекладу тексту, що має платний та безкоштовний види акаунтів. Сервіс розроблений так, що під час уроків користувачі допомагають перекладати вебсайти, статті та інші документи.
Процес навчання в Duolingo поєднує різні методи, такі як:
- прослуховування вимови,
- читання речень,
- розмова з мовними ботами та запис вимови учня,
- формування фраз,
- упорядкування слів,
- пошук зображень для слів.
Нагадаємо, у 2022 році українська мова стала найпопулярнішою у відомій програмі для вивчення мов Duolingo. Її почали вивчати у багатьох країнах з початку повномасштабного вторгнення.
Українська мова найшвидше розвивалася в країнах, далеких від війни, зокрема в Аргентині, Японії та В'єтнамі, а також серед сусідів України.