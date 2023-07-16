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Довгоочікуваний Cybertruck: компанія Tesla побудувала першу модель електромобіля

16 липня 2023 14:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Tesla побудувала першу модель електромобіля Cybertruck
Працівники компанії Tesla та перша модель електромобіля Cybertruck. Фото: Tesla\Twitter
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Компанія Tesla представила перший пікап Cybertruck після двох років затримки. Електромобіль побудували на заводі в Остіні (штат Техас). 

Про це повідомила компанія Tesla у Twitter.

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"Перший Cybertruck, побудований на Giga Texas", — підписали допис у компанії (Giga — завод Tesla в Остіні, Техас).

 

Затримка будівництва

Вперше пікап представив засновник компанії Tesla Ілон Маск у 2019 році. Тоді з невідомих причин виробництво електромобіля перенесли. 

Однак вже минулого року Маск заявив, що причиною затримки став дефіцит постачання необхідних компонентів. Через це запуск Cybertruck перенесли на 2023 рік.

Повідомляється, що Cybertruck може стати конкурентом електричних пікапів Ford Motor (FN) та Rivian Automotive (RIVN.O) на ринку. 

Нагадаємо, у Швеції представили суперкар Koenigsegg Gemera, що здатний розігнатися до небаченої швидкості — понад 350 км/год, до того ж авто може за три секунди розігнатися до 100 км/год. Це буде найшвидший чотиримісний автомобіль у світі.

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