Tesla побудувала першу модель електромобіля Cybertruck

Працівники компанії Tesla та перша модель електромобіля Cybertruck. Фото: Tesla\Twitter

Компанія Tesla представила перший пікап Cybertruck після двох років затримки. Електромобіль побудували на заводі в Остіні (штат Техас).

Про це повідомила компанія Tesla у Twitter.

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"Перший Cybertruck, побудований на Giga Texas", — підписали допис у компанії (Giga — завод Tesla в Остіні, Техас).

First Cybertruck built at Giga Texas! 🤠 pic.twitter.com/ODRhHVsd0t — Tesla (@Tesla) July 15, 2023

Затримка будівництва

Вперше пікап представив засновник компанії Tesla Ілон Маск у 2019 році. Тоді з невідомих причин виробництво електромобіля перенесли.

Однак вже минулого року Маск заявив, що причиною затримки став дефіцит постачання необхідних компонентів. Через це запуск Cybertruck перенесли на 2023 рік.

Повідомляється, що Cybertruck може стати конкурентом електричних пікапів Ford Motor (FN) та Rivian Automotive (RIVN.O) на ринку.

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