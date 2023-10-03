Допомога ЗСУ: дрон "Марічка" може знешкодити цілі на відстані тисячу кілометрів

Підводний дрон "Марічка". Фото: скриншот

Збройним Силам України нищити ворога допомагатиме підводний безпілотник "Марічка". Він здатний вразити об’єкти портової інфраструктури, підводні та надводні цілі.

Про це повідомляє BuildingTech.

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Безпілотник "Марічка"

Українські інженери розробили безпілотник, який може вражати цілі на відстані тисячу кілометрів.

Розробники кажуть, що дрон "Марічка" може зруйнувати як надводні, так і підводні об’єкти супротивника в окупованому Криму. Зокрема, йдеться про такі локації, як Козацька та Стрілкова бухта в Севастополі, також технічні характеристики дозволяють українському безпілотнику "працювати" в акваторії Новоросійської військово-морської бази.

"Якщо йдеться про об’єкти країни-агресора Росії, то фактично для "Марічка" на сьогодні немає жодних обмежень у Чорному морі", — заявив один із розробників.

Повідомляється також, що довжина дрона становить приблизно 6 метрів, а діаметр — трохи більше ніж 1 метра.

Метод наведення дрона — потрібно вказати координати мети та можливості підпливти до неї, щоб виконати заздалегідь задану атаку на автопілоті.

Нагадаємо, українським ударним дронам вдалося атакувати авіазавод РФ, де займалися виробництвом ракет Х-59. Сталося це 1 жовтня, тоді завдали удару саме по Смоленському авіаційному заводу.