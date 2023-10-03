Допомога ЗСУ: дрон "Марічка" може знешкодити цілі на відстані тисячу кілометрів
Збройним Силам України нищити ворога допомагатиме підводний безпілотник "Марічка". Він здатний вразити об’єкти портової інфраструктури, підводні та надводні цілі.
Про це повідомляє BuildingTech.
Безпілотник "Марічка"
Українські інженери розробили безпілотник, який може вражати цілі на відстані тисячу кілометрів.
Розробники кажуть, що дрон "Марічка" може зруйнувати як надводні, так і підводні об’єкти супротивника в окупованому Криму. Зокрема, йдеться про такі локації, як Козацька та Стрілкова бухта в Севастополі, також технічні характеристики дозволяють українському безпілотнику "працювати" в акваторії Новоросійської військово-морської бази.
"Якщо йдеться про об’єкти країни-агресора Росії, то фактично для "Марічка" на сьогодні немає жодних обмежень у Чорному морі", — заявив один із розробників.
Повідомляється також, що довжина дрона становить приблизно 6 метрів, а діаметр — трохи більше ніж 1 метра.
Метод наведення дрона — потрібно вказати координати мети та можливості підпливти до неї, щоб виконати заздалегідь задану атаку на автопілоті.
Нагадаємо, українським ударним дронам вдалося атакувати авіазавод РФ, де займалися виробництвом ракет Х-59. Сталося це 1 жовтня, тоді завдали удару саме по Смоленському авіаційному заводу.