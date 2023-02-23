Домашня автоматизація: крок до гендерної рівності чи загроза приватності

Розумний будинок

Дослідження, проведене вченими з Великої Британії та Японії, прогнозує, що до 2032 року близько 28% домашніх справ, таких як догляд за дітьми або надання паліативної допомоги, можуть бути автоматизовані. Проте вчені вважають, що технології не повинні замінювати людей, а допомагати їм у їхньому житті.

Про це пише журнал PLOS ONE.

Розумний будинок

За словами вчених, створення допоміжних технологій буде кориснішим, ніж створення робіт, які можуть виконувати кілька завдань одночасно.

Примітно, що оптимізм чоловіків-дослідників щодо домашньої автоматизації вищий, ніж у жінок-дослідників у Великій Британії, тоді як у Японії ситуація зворотна. Передбачається, що автоматизація скоротить час, що витрачається на покупку продуктів на 60%, тоді як домашня автоматизація заощадить багато часу, що витрачається на неоплачувану домашню роботу. Однак дослідники також звернули увагу на те, що у різних країнах чоловіки та жінки витрачають на домашню роботу різну кількість часу.

Вчені також переконані, що збільшення автоматизації стане ще одним кроком до гендерної рівності, оскільки неоплачувана домашня робота негативно впливає на можливості жінок мати власні заощадження та заробітки. Проте вчені попереджають, що з розвитком технологій виникають нові проблеми, такі як втрата конфіденційності та приватності, пов'язані з використанням різних пристроїв та технологій у будинку.

Таким чином, дослідження показує, що домашня автоматизація може мати великий потенціал для поліпшення життя людей і підвищення гендерної рівності, але також наголошує на необхідності розв'язання проблем і викликів, пов'язаних з використанням нових технологій у домашньому середовищі.

Нагадаємо, що Microsoft представив нову консоль Xbox Series S. Виробник створив ігрову приставку у формі печива Oreo.

Консоль виступає у ролі начинки, а по краях виробник розмістив дві половинки шоколадного печива. Підставка зроблена у стилі молока.

Microsoft змінили та контролер. Деякі деталі пофарбовані у білий колір із молочним орнаментом. У компанії не розповіли, як можна одержати унікальну консоль. Ймовірно, у майбутньому приставку розіграють на одному з конкурсів.