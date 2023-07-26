Додаток ChatGPT уже доступний для Android

Додаток ChatGPT в онлайн-магазині Google Play. Фото: google.com

Компанія OpenAI заявила, що тепер ChatGPT доступний для ОС Android і його можна завантажити в онлайн-магазині Google Play. Щоправда, поки що застосунок має географічні обмеження.

Про це OpenAI повідомляє в Twitter.

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ChatGPT доступний для Android

"ChatGPT для Android тепер доступний для завантаження в США, Індії, Бангладеш і Бразилії", — йдеться в дописі OpenAI.

ChatGPT for Android is now available for download in the US, India, Bangladesh, and Brazil! We plan to expand the rollout to additional countries over the next week. https://t.co/NfBDYZR5GI — OpenAI (@OpenAI) July 25, 2023

Зазначається, що наступного тижня додаток ChatGPT можна буде завантажити й з інших регіонів. А поки що можна підписатися на отримання сповіщень про це в Google Play.

"Ця офіційна безкоштовна програма синхронізує вашу історію на всіх пристроях і надає новітні покращення моделей від OpenAI", — йдеться в описі застосунку.

Інтерфейс додатка для Android — ChatGPT. Фото: OpenAI

Нагадаємо, що компанія Apple розробляє свою модель штучного інтелекту — Apple GPT, якою вже активно користуються працівники всередині компанії. Таким чином Apple прагне конкурувати з провідним розробником у галузі ШІ — OpenAI.

Також ми повідомляли, що компанія Meta заявила, що випускає аналог ChatGPT — нову версію моделі LLaMA. Вона з'явиться з відкритим вихідним кодом, що дасть змогу іншим компаніям досягти успіхів у покращенні ШІ.