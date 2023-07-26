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Додаток ChatGPT уже доступний для Android

26 липня 2023 04:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Додаток ChatGPT уже доступний для Android
Додаток ChatGPT в онлайн-магазині Google Play. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Компанія OpenAI заявила, що тепер ChatGPT доступний для ОС Android і його можна завантажити в онлайн-магазині Google Play. Щоправда, поки що застосунок має географічні обмеження.

Про це OpenAI повідомляє в Twitter.

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ChatGPT доступний для Android

"ChatGPT для Android тепер доступний для завантаження в США, Індії, Бангладеш і Бразилії", — йдеться в дописі OpenAI.

Зазначається, що наступного тижня додаток ChatGPT можна буде завантажити й з інших регіонів. А поки що можна підписатися на отримання сповіщень про це в Google Play.

"Ця офіційна безкоштовна програма синхронізує вашу історію на всіх пристроях і надає новітні покращення моделей від OpenAI", — йдеться в описі застосунку.

Інтерфейс додатка для Android — ChatGPT. Фото: OpenAI

Нагадаємо, що компанія Apple розробляє свою модель штучного інтелекту — Apple GPT, якою вже активно користуються працівники всередині компанії. Таким чином Apple прагне конкурувати з провідним розробником у галузі ШІ — OpenAI.

Також ми повідомляли, що компанія Meta заявила, що випускає аналог ChatGPT — нову версію моделі LLaMA. Вона з'явиться з відкритим вихідним кодом, що дасть змогу іншим компаніям досягти успіхів у покращенні ШІ.

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