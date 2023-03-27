Для фанів Гаррі Поттера Xiaomi випустить спецверсію смартфона: деталі
Компанія Xiaomi готується до вистави смартфону Redmi Note 12 Turbo 28 березня. Цікаво, що нова модель буде випущена у спеціальній версії, присвяченій книзі та фільму про Гаррі Поттера. Ця модель називатиметься Redmi Note 12 Turbo і отримає унікальний дизайн корпусу з гербом Хогвартсу, а також розширений комплект постачання з чарівною паличкою та іншими аксесуарами.
Про це пише Gagadget.com.
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Новий смартфон
Щодо технічних характеристик, спеціальна версія буде ідентична базовій моделі. Смартфон оснащений AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, процесором Snapdragon 7+ Gen 2, оперативною пам'яттю LPDDR5 до 12 ГБ, накопичувачем UFS 3.1 з об'ємом до 512 ГБ, потрійною камерою та акумулятором місткістю від 500 мкм/
Загалом Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Гаррі Поттер Edition буде цікавим варіантом для шанувальників популярного магічного світу, поєднуючи в собі високі технічні характеристики та унікальний дизайн.
Нагадаємо, що днями папараці сфотографували британського актора Деніела Редкліффа і його дівчину Ерін Дарк під час прогулянки в Нью-Йорку. Багато хто звернув увагу на округлий живіт жінки. У відповідь на масові запити від преси, офіційний представник знаменитостей підтвердив, що зіркова пара чекає на первістка.