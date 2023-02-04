День народження Facebook: ТОП скандалів соцмережі

Найпопулярніша соцмережа у світі почала свою історію з позову про плагіат

4 лютого соціальній мережі Facebook виповнюється 19 років. За ці майже два десятиліття вона розрослася від студентського проекту до найпопулярнішої соцмережі у світі, яка принесла своєму творцю мільярдні статки. У січні 2023 року кількість активних споживачів Facebook перетнула позначку 2 мільярди на день — тобто соцмережею щодня користується кожна четверта людина на Землі.

При цьому за творінням Цукерберга тягнеться доволі потужний шлейф скандалів, накопичених за 19 років існування. Новини.LIVE розповідають про найгучніші з них.

1. Хакерство та плагіат

Власне, перший скандал у біографії Facebook трапився, так би мовити, ще на внутрішньоутробному етапі його існування. У 2003 році 19-річний студент Гарварду Марк Цукерберг створив сайт Facemash, на якому можна було порівняти світлини людей по парах і обрати, хто з них є найбільш привабливим. Ці світлини Цукерберг витягнув із комп’ютерної мережі Гарвардського університету, зламавши її закриті розділи.

Побавитися творінням Цукерберга кинулося пів Гарварду, однак свято тривало недовго. Адміністрація університету закрила сайт, звинувативши творця у порушенні безпеки та авторських прав, а також у втручанні у приватне життя. В результаті Цукерберга ледве не виключили з Гарварду, однак врешті-решт змилостивились над перспективним студентом. Зраділий порушник одразу ж почав створювати новий сайт, який назвав Thefacebook. Назву Цукерберг запозичив у довідника з фото та адресами учеників, який видавався у школі, де він колись вчився (Facebook — буквально "книга облич").

Марк Цукерберг, 2005 рік. Фото: Elaine Chan and Priscilla Chan / Wikimedia commons

4 лютого 2004 року Марк Цукерберг запустив свій Thefacebook (артикль "the" він втратить лише через рік, коли компанія, заснована Цукербергом, придбає домен facebook.com) — і цей день вважається днем народженням найбільшої соцмережі у світі. А через шість днів три однокашники Цукерберга — Кемерон Вінклворт, Тайлер Вінклвосс та Дівья Нарендра, які працювали над створенням студентської соцмережі HarvardConnection.com, звинуватили його у тому, що він втерся до них у довіру і запозичив їхні ідеї для свого проекту. Тому 10 лютого 2004 року можна вважати датою першого офіційно зареєстрованого скандалу в історії Facebook.

До речі, судовий розгляд цієї суперечки тривав аж до 2008 року, поки трійця колишніх студентів не помирилися з Цукербергом, отримавши 1,2 млн акцій його компанії, які тоді коштували понад 300 млн доларів.

2. Великий брат слідкує за тобою

У 2013 році американські ЗМІ, посилаючись на документи, надані колишнім державним підрядником Едвардом Сноуденом, заявили, що Агентство національної безпеки (АНБ) використовує профілі у Facebook та інших соцмережах для створення карт соціальних зв’язків, у тому числі, американських громадян.

Використовувати Facebook аналітики АНБ почали ще з 2010 року. За словами Карен Грінберг, директорки Центру національної безпеки при Фордхемській юридичній школі, розкрита система "розповідає надзвичайно багато про те, хто ви… хто ваші найближчі союзники, друзі та колеги".

Після розголосу президент Барак Обама наказав переглянути практику збору даних АНБ, однак заявив, що такий спосіб аналізу даних є дуже корисним для збору інформації про терористів та інші загрози безпеці США.

3. Скандал з Cambridge Analytica

Ще один скандал, повязаний з використанням данних юзерів Facebook, вибухнув у 2018 році. За три роки до того професор Кембріджського університету, росіянин Олександр Коган створив додаток, який збирав через Facebook API персональні дані користувачів і їхніх друзів у Facebook. Згодом дані були передані компанії Cambridge Analytica, яка використовувала їх у президентській кампанії сенатора Теда Круза, а потім — Дональда Трампа.

Компанія Цукерберга заблокувала додаток Когана ще у 2015 році і тоді ж виставила вимогу видалити незаконно отримані дані. Однак у 2018 році Facebook опублікував пресреліз, з якого витікає, що Cambridge Analytica та повязана з нею компанія Strategic Communication Laboratories видалили дані не повністю.

4. Великий збій

13 березня 2021 року соцмережа пережила найбільший збій у своїй історії. У багатьох країнах світу протягом 10 годин були недоступні не лише Facebook, але й інші сервіси, які належать компанії Цукерберга – зокрема Instagram, Messenger та WhatsApp. Пізніше у компанії це пояснили змінами конфігурації сервера.

5. Зламали все

4 грудня 2019 року Facebook пережив кризу: невідомі хакери виклали в загальний доступ особисті дані 267 мільйонів користувачів соцмережі включно з іменами, номерами телефонів та и ID акаунтів.

Фото: Unsplash

Незважаючи на те, що компанія запевняла своїх користувачів, що посилить заходи безпеки, менш ніж через півтора роки історія повторилася. У квітні 2021 року на одному з хакерських форумів були викладені дані понад 533 мільйонів користувачів Facebook з 106 країн світу.

6. Допомога диктаторам

Незважаючи на те, що компанія неодноразово проголошувала, що підтримує свободу слова, на практиці виявляється, що цю свободу вона підтримує не усюди і не однаковою мірою.

Зокрема, наприкінці 2020 року, напередодні з’їзду правлячої Комуністичної партії В’єтнаму, Facebook погодився виконати вимогу в’єтнамського уряду видаляти пости та коментарі опозиційно налаштованих користувачів. Пізніше в компанії заявили журналістам The Washington Post, що це було зроблено, "щоб гарантувати, що наші послуги залишаються доступними для мільйонів людей, які покладаються на них щодня".

7. Блокування проукраїнського контенту

Також як мінімум сумнівною є політика, яку соцмережи Марка Цукерберга проводять щодо українських публікацій патріотичного характеру. Проукраїнський контент масово блокується через скарги російських ботів, при цьому модератори воліють не звертати уваги на те, що скарги надходять з території країни-агресора.

Навіть повномасштабне вторгнення рф до України, яке було засуджене всім цивілізованим світом, не змінило ситуацію. Зокрема, Facebook та Instagram регулярно блокують не лише акаунти "Азова", а й просто дописи про нього.

Крім того, тимчасового або перманентного блокування зазнавали акаунти "Української правди", "Хвилі", "Телебачення Торонто" і навіть допис із вітанням командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука до Дня радіотехнічних військ (щоб вітання було розблоковано, пресслужбі довелося відкорегувати фрази "утилізація російської нечисті" та "здичавілий русскій мір"). Також жертвою "політики" соцмереж стали сторінка співзасновника Monobank, який використав у своєму дописі вираз "російське лайно", та акаунт співачки Камалії.

Два тижні тому очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що компанія Meta (колишній Facebook) пообіцяла більше не блокувати у своїх соцмережах контент про полк "Азов". Однак загальна ситуація продовжує залишатися складною. 30 січня радник Офісу Президента Михайло Подоляк звернувся до власників провідних світових соцмереж.

"Meta, YouTube, Twitter, вбивства українців — надто сенсетивний контент для вас? Чи він може образити ru-вбивць?" — запитав він.