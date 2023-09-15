Coca-Cola випустила новий напій, який створив штучний інтелект

Жінка п'є Coca-Cola. Фото: pexels.com

Coca-Cola презентувала напій Y3000 зі смаком і дизайном, створеними за допомогою штучного інтелекту. Газовану воду можна буде придбати в обмеженому обсязі в звичайному і безцукровому варіантах

Про це повідомляє CNBC.

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Напій, створений за допомогою ШІ

Компанія не розповіла про смак свого нового напою, однак з відгуків, можна припустити, що Y3000 нагадує малиновий льодовий коктейль.

Коли ж газовану воду створювали, то спершу зібрали смакові вподобання споживачів. Пізніше цю інформацію передали запатентованому штучному інтелекту, який і розробив відповідний смак. Також ШІ вніс свою лепту у до дизайну пакування з неоново-фіолетовим кольором.

Напій Y3000 від Coca-Cola, який створив штучний інтелект. Фото: Coca-Cola

Нагадаємо, що Одеса стала першим містом в Україні, де штучний інтелект залучили до діагностики головного мозку. У місті запрацювала програма BrainScan.

Також ми писали, що компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, щомісяця заробляє на своїй розробці близько 80 млн доларів. У найближчі 12 місяців сума річного заробітку може сягнути 1 млрд доларів.

Додамо, що експерти з різних галузей розповіли, як штучний інтелект може врятувати світ. Вони наголошують, що все буде поліпшуватися.