Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Coca-Cola випустила новий напій, який створив штучний інтелект arrow

Coca-Cola випустила новий напій, який створив штучний інтелект

15 вересня 2023 04:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Coca-Cola випустила новий напій, який створив штучний інтелект
Жінка п'є Coca-Cola. Фото: pexels.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Coca-Cola презентувала напій Y3000 зі смаком і дизайном, створеними за допомогою штучного інтелекту. Газовану воду можна буде придбати в обмеженому обсязі в звичайному і безцукровому варіантах

Про це повідомляє CNBC.

Читайте також:

Напій, створений за допомогою ШІ

Компанія не розповіла про смак свого нового напою, однак з відгуків, можна припустити, що Y3000 нагадує малиновий льодовий коктейль.

Коли ж газовану воду створювали, то спершу зібрали смакові вподобання споживачів. Пізніше цю інформацію передали запатентованому штучному інтелекту, який і розробив відповідний смак. Також ШІ вніс свою лепту у до дизайну пакування з неоново-фіолетовим кольором.

Напій Y3000 від Coca-Cola, який створив штучний інтелект
Напій Y3000 від Coca-Cola, який створив штучний інтелект. Фото: Coca-Cola

Нагадаємо, що Одеса стала першим містом в Україні, де штучний інтелект залучили до діагностики головного мозку. У місті запрацювала програма BrainScan.

Також ми писали, що компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, щомісяця заробляє на своїй розробці близько 80 млн доларів. У найближчі 12 місяців сума річного заробітку може сягнути 1 млрд доларів. 

Додамо, що експерти з різних галузей розповіли, як штучний інтелект може врятувати світ. Вони наголошують, що все буде поліпшуватися.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз