Coca-Cola випустила новий напій, який створив штучний інтелект
Coca-Cola презентувала напій Y3000 зі смаком і дизайном, створеними за допомогою штучного інтелекту. Газовану воду можна буде придбати в обмеженому обсязі в звичайному і безцукровому варіантах
Про це повідомляє CNBC.
Напій, створений за допомогою ШІ
Компанія не розповіла про смак свого нового напою, однак з відгуків, можна припустити, що Y3000 нагадує малиновий льодовий коктейль.
Коли ж газовану воду створювали, то спершу зібрали смакові вподобання споживачів. Пізніше цю інформацію передали запатентованому штучному інтелекту, який і розробив відповідний смак. Також ШІ вніс свою лепту у до дизайну пакування з неоново-фіолетовим кольором.
Нагадаємо, що Одеса стала першим містом в Україні, де штучний інтелект залучили до діагностики головного мозку. У місті запрацювала програма BrainScan.
Також ми писали, що компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, щомісяця заробляє на своїй розробці близько 80 млн доларів. У найближчі 12 місяців сума річного заробітку може сягнути 1 млрд доларів.
Додамо, що експерти з різних галузей розповіли, як штучний інтелект може врятувати світ. Вони наголошують, що все буде поліпшуватися.