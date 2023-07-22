ChatGPT значно погіршився: дослідники пояснили чому

Штучний інтелект у вигляді робота. Фото: google.com

Дослідники зі Стенфордського університету підтвердили, що платна версія ChatGPT — GPT-4 значно погіршилася. Однак з іншого боку, безкоштовна версія чат-бота — GPT-3.5 стала видавати кращі результати.

Про це повідомляє NNews.

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Що не так із ChatGPT

Зазначається, що науковці провели невеличке дослідження й порівняли відповіді на одне й теж питання обох версій ChatGPT. Таким чином вони виявили, що GPT-3.5 дає значно кращі відповіді, ніж нова версія GPT-4.

Порівнюючи моделі, дослідники помітили, що точність відповідей GPT-4 помітно впала, тоді як GPT-3.5, навпаки, зросла.

"Наприклад, точність відповіді на питання, чи є 17077 простим числом, впала на 95,2% — тоді як і в GPT-3.5, навпаки, підвищилася з 7,4% до 86,8%. Також шанс успішного виконання написаного нейромережею коду знизився в актуальних версіях обох моделей", — зазначає видання.

Нагадаємо, що компанія Apple розробляє свою модель штучного інтелекту — Apple GPT, якою вже активно користуються працівники всередині компанії. Таким чином Apple прагне конкурувати з провідним розробником у галузі ШІ — OpenAI.

Також ми повідомляли, що компанія Meta заявила, що випускає аналог ChatGPT — нову версію моделі LLaMA. Вона з'явиться з відкритим вихідним кодом, що дасть змогу іншим компаніям досягти успіхів у покращенні ШІ.