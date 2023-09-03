"Буде бум": Резніков обіцяє суттєве нарощення виробництва українських дронів

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: УНІАН

Цієї осені, швидше за все, буде збільшено виробництво українських дронів. Такий прогноз зробив міністр оборони України Олексій Резніков.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

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Збільшення обсягів

За його словами, майже впродовж року відбувався процес щодо спрощення процедури на виробництво безпілотників.

"Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося — це не швидко, рік майже тривало. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих тощо, і далі це розвиватиметься в обсягах уже", — зауважив він.

Питання F-16

Також Резніков зазначав, що літаки F-16, ймовірно, зможуть захищати небо над Україною вже наступною весною, у 2024 році. Адже зараз уже дозволено навчання українських пілотів на винищувачах.

За його словами, західні партнери допомагають Україні наближати спільну перемогу. Так, стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення держава отримала близько 100 мільярдів доларів допомоги.

Нагадаємо, уряд Німеччини передав для України танки Leopard 1A5 та радіолокаційну систему повітряного спостереження TRML-4D.