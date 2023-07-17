Борги та спад доходів: Ілон Маск невдоволений заробітком Twitter
Мільярдер Ілон Маск поскаржився на заробіток Twitter. У зв'язку з падінням доходів від реклами та великими заборгованостями власник заявив, що грошовий потік компанії залишається негативним.
Про це пише Reuters.
Чому Twitter заробляє менше ніж раніше?
За словами Ілона Маска, зростання доходів від реклами, які очікувались від компанії в червні так і не дочекались. Однак свої сподівання мільярдер покладає на липень.
До того ж Маск написав про падіння доходів від реклами на 50%. За його прогнозами, у 2023 році Twitter має заробити $3 мільярди, а це значно менше порівняно з $5,1 мільярда у 2021 році.
За словами Маска, Twitter Spaces також ще не приносив прибутків.
Нагадаємо, у США не перестають розкручувати бій Маска проти Цукерберга. Макгрегор не проти стати тренером одного з них.
Також днями Ілон Маск засумнівався у контрнаступі ЗСУ та нарвався на шквал критики.
До того ж Маск назвав лицемірством постачання США касетних снарядів Україні.