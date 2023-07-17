Борги та спад доходів: Ілон Маск невдоволений заробітком Twitter

Власник компанії Twitter Ілон Маск. Фото: google.com

Мільярдер Ілон Маск поскаржився на заробіток Twitter. У зв'язку з падінням доходів від реклами та великими заборгованостями власник заявив, що грошовий потік компанії залишається негативним.

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Про це пише Reuters.

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За словами Ілона Маска, зростання доходів від реклами, які очікувались від компанії в червні так і не дочекались. Однак свої сподівання мільярдер покладає на липень.

До того ж Маск написав про падіння доходів від реклами на 50%. За його прогнозами, у 2023 році Twitter має заробити $3 мільярди, а це значно менше порівняно з $5,1 мільярда у 2021 році.

За словами Маска, Twitter Spaces також ще не приносив прибутків.

Нагадаємо, у США не перестають розкручувати бій Маска проти Цукерберга. Макгрегор не проти стати тренером одного з них.

Також днями Ілон Маск засумнівався у контрнаступі ЗСУ та нарвався на шквал критики.

До того ж Маск назвав лицемірством постачання США касетних снарядів Україні.