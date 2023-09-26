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Більше не "мопед": в Ірані модифікували дрони-камікадзе Shahed-136

26 вересня 2023 23:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Більше не "мопед": в Ірані модифікували дрони-камікадзе Shahed-136
Shahed-136 з новим двигуном. Фото: Al-Jazeera
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В мережу просочилися кадри з іранського пропагандистського фільму, в якому засвітилися декілька модифікацій для дрона-камікадзе Shahed-136. Наразі їх активно застосовує Росія.

Про це повідомив OSINT-аналітик зі Швейцарії Бенджамін Пітте у соцмережі X.

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Новий двигун і пускова установка

За версією Пітте, замість колишнього чотиритактного двигуна, якими були оснащені попередні версії "шахедів", нова версія отримала безшумний турбореактивний двигун, чим значно може знизити шумовий фон дрона. 

"Вони ідеально зможуть вражати лікарні та зерносховища. Якщо Іран зможе продати такі технології Росії, то потрібно подумати, чим їх можна буде перехоплювати", — пише Пітте.

Також у пропагандистському фільмі показали нову пускову установку для дронів. Вона являє собою переносну платформу-катапульту, яку встановлюють на пікапи. Однак досі підтверджених фактів наявності такої платформи у іранскьих збройних сил не виявлено.

Нагадаємо, що не так давно до Ірану прибував міністр оборони Росії Сергій Шойгу. А перед цим ізраїльський Моссад повідомив, що Тегеран може передати Москві балістичні ракети малої та середньої відстані. 

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