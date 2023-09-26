Більше не "мопед": в Ірані модифікували дрони-камікадзе Shahed-136

Shahed-136 з новим двигуном. Фото: Al-Jazeera

В мережу просочилися кадри з іранського пропагандистського фільму, в якому засвітилися декілька модифікацій для дрона-камікадзе Shahed-136. Наразі їх активно застосовує Росія.

Про це повідомив OSINT-аналітик зі Швейцарії Бенджамін Пітте у соцмережі X.

Читайте також:

Новий двигун і пускова установка

За версією Пітте, замість колишнього чотиритактного двигуна, якими були оснащені попередні версії "шахедів", нова версія отримала безшумний турбореактивний двигун, чим значно може знизити шумовий фон дрона.

New images have been released showing an updated version of the Iranian shahed-136 OWA drone. The new version will be equipped with a turbojet engine. https://t.co/kK7YyHJCF2 pic.twitter.com/w6TaLSilPv — Benjamin Pittet (@COUPSURE) September 26, 2023

"Вони ідеально зможуть вражати лікарні та зерносховища. Якщо Іран зможе продати такі технології Росії, то потрібно подумати, чим їх можна буде перехоплювати", — пише Пітте.

Також у пропагандистському фільмі показали нову пускову установку для дронів. Вона являє собою переносну платформу-катапульту, яку встановлюють на пікапи. Однак досі підтверджених фактів наявності такої платформи у іранскьих збройних сил не виявлено.

Нагадаємо, що не так давно до Ірану прибував міністр оборони Росії Сергій Шойгу. А перед цим ізраїльський Моссад повідомив, що Тегеран може передати Москві балістичні ракети малої та середньої відстані.