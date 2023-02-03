Безпілотники Raybird-3 стали частиною "Армії дронів": що відомо про цей апарат

"Армію дронів" поповнили комплекси безпілотників Raybird-3 українського виробництва
Два комплекси безпілотників Raybird-3 поповнили "Армію дронів". Це безпілотники українського виробництва.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
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Що відомо про Raybird-3
Як зазначається у повідомленні, дрони допоможуть розвідникам під Бахмутом та морській піхоті виконувати бойові завдання в розвідувальних місіях, коригуванні вогню, спостереженні та пошуково-рятувальних роботах.
У міністерстві розповіли, що один комплекс Raybird-3 може за будь-яких погодних умов розвідувати територію земної та водної поверхонь вдень і вночі та перебувати в польоті до 24 годин. Також він здатний виконувати бойові задачі в умовах дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби, завдяки чому потрапляє в тил ворога та фіксує кожну деталь.
"Ваші донати на Армію Дронів через UNITED24 допомагають підтримувати українських виробників дронів та залучати більше потужної техніки", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Збройних силах України формують перші у світі ударні роти безпілотників у рамках проєкту "Армія дронів". Створення ударних рот безпілотників затвердив під час засідання Ставки головнокомандувача Валерій Залужний.
Також повідомлялося, що Міністерство оборони у 2023 році збільшить закупівлю БпЛА для Збройних сил України. Так, відомство уклало 16 контрактів з українськими виробниками БпЛА.