Apple перемістить червону кнопку завершення виклику з центру iPhone

Смартфон iPhone. Фото: google

Компанія Apple перемістить з центру екрану смартфона iPhone червону кнопку завершення виклику. Оновлення стане доступним для користувачів, котрі мають бета-версію iOS 17.

Про це повідомляє видання CNBC.

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Відтак, компанія Apple у бета-версії iOS 17 перемістила кнопку "Завершити дзвінок" з центру екрану в правий нижній кут. Вона розташовуватиметься у другому рядку поряд з іншими кнопками для виклику FaceTime і переходу до набору номера.

Стандартне розташування кнопки. Фото: скриншот

Розташування кнопки в iOS 17. Фото: скриншот

Однак, більшість користувачі вже встигли розкритикувати таке оновлення. Мовляв, що до нового місця розташування кнопки доведеться звикати.

"Легко уявити, як людина з м'язовою пам'яттю, що формувалася роками, коли вона клала слухавку, випадково натискає на те місце, де раніше була ця кнопка", — йдеться у матеріалі.

Коли стане доступне оновлення

Наразі, оновлення доступне у бета-версії iOS 17. Однак, восени, після анонсу нової моделі iPhone, воно стане доступним для усіх користувачів.

Нагадаємо, нові iPhone 15 надійдуть у продаж вже 22 вересня. Офіційний анонс смартфонів відбудеться 12 або 13 вересня.