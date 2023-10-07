Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Антидрон від українського виробника: особливості розробки arrow

Антидрон від українського виробника: особливості розробки

7 жовтня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Антидрон від українського виробника: особливості розробки
Антидронова рушниця вміщається у наплічнику. Фото: АрміяInform
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українські винахідники створили антидроновий виріб AD COUNTER FPV BACKPACK. Його завдання — "садити" ворожі дрони ще до того, як вони долетять до позицій українських військових.

Про це пише видання АрміяInform.

Читайте також:

Антидронова українська розробка

Українські винахідники створили такий антидроновий виріб, який можна вмістити у звичайний наплічник. 

"Є звичайні наші стаціонарні вироби, які військові встановлюють, де їм потрібно — на машини, на бліндажі. І ми адаптуємо наш виріб під конкретні потреби наших воїнів. Готові робити його в різних видах корпусів", —  зазначають розробники.

Антидроновий пристрій
Антидроновий пристрій у наплічнику. Фото: Kvertus

Також розробники зазначають, що цей засіб може прикривати групу військових від ворожих дронів камікадзе в радіусі до 200 метрів. Акумулятора вистачає до 2 годин безперервної роботи.

Допис виробника
Виробник антидрона про свою розробку. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Київщині викрито військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який зберігав вражаючий арсенал найрізноманітнішої зброї

У порушника було вилучено автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброї, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Як скромний бельгієць. Скільки заробляв міністр оборони Резніков

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз