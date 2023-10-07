Антидрон від українського виробника: особливості розробки

Антидронова рушниця вміщається у наплічнику. Фото: АрміяInform

Українські винахідники створили антидроновий виріб AD COUNTER FPV BACKPACK. Його завдання — "садити" ворожі дрони ще до того, як вони долетять до позицій українських військових.

Про це пише видання АрміяInform.

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Українські винахідники створили такий антидроновий виріб, який можна вмістити у звичайний наплічник.

"Є звичайні наші стаціонарні вироби, які військові встановлюють, де їм потрібно — на машини, на бліндажі. І ми адаптуємо наш виріб під конкретні потреби наших воїнів. Готові робити його в різних видах корпусів", — зазначають розробники.

Антидроновий пристрій у наплічнику. Фото: Kvertus

Також розробники зазначають, що цей засіб може прикривати групу військових від ворожих дронів камікадзе в радіусі до 200 метрів. Акумулятора вистачає до 2 годин безперервної роботи.

Виробник антидрона про свою розробку. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Київщині викрито військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який зберігав вражаючий арсенал найрізноманітнішої зброї.

У порушника було вилучено автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброї, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження.