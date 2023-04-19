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Афіна: Microsoft розробляє власний чіп на основі штучного інтелекту

19 квітня 2023 02:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Афіна: Microsoft розробляє власний чіп на основі штучного інтелекту
Інші великі компанії, включаючи Amazon та Google, також виробляють власні чіпи. Фото: Reuters
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Корпорація Microsoft розробляє власний чіп штучного інтелекту під назвою "Athena", який підтримуватиме технологію, що лежить в основі ChatGPT.

Про це повідомляє Reuters.

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Відповідно до звіту, чіпи будуть використовуватися для навчання багатомовних моделей та підтримки логічних висновків  — і те, й інше необхідно для генеративного ШІ, такого як той, що використовується в ChatGPT.

Також у звіті зазначається, що Microsoft сподівається, що цей чіп працюватиме краще, ніж ті, які корпорація купує наразі у інших постачальників.

Нагадаємо, у США жінка застосувала ChatGPT, щоб змусити свого господаря полагодити техніку.

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